Aktien New York: Abwärtskurs setzt sich fort - Anleger scheuen Risiken

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer bisher schwankungsreichen Woche an der Wall Street haben die US-Börsen am Freitag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Die Anleger gehen zunehmend weniger ins Risiko, seitdem die Sorge um eine Eskalation des Nahost-Konflikts die Kurse an den Märkten weltweit unter Druck setzt. Die Ölpreise steigen weiter und Gold ist zunehmend als sicherer Hafen gefragt.

Im frühen Handel fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,47 Prozent auf 33 255,92 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von mehr als ein Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,63 Prozent auf 4251,25 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index Nasdaq 100 büßte 0,59 Prozent auf 14 695,60 Zähler ein./la/he