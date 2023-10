Biden - "Amerikanische Führung ist das, was die Welt zusammenhält"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - In seiner mit Spannung erwarteten Rede aus dem Oval Office an das amerikanische Volk hat US-Präsident Joe Biden die Unterstützung der USA für ihre beide großen Verbündeten, Israel und die Ukraine, als entscheidend bezeichnet.

"Amerikanische Führung ist das, was die Welt zusammenhält. Amerikanische Allianzen geben uns, Amerika, Sicherheit", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit). Der Präsident versuchte, in seiner etwa 20-minütigen Ansprache bei US-Bürgern um Rückhalt bei den Konflikten in Nahost und der Ukraine zu bitten. "Ich weiß, dass diese Konflikte weit weg erscheinen können", so Biden, aber Amerikas Gegner würden beobachten, wie sich die Konflikte entwickelten, und, je nach Ausgang, könnten anderswo in der Welt Unruhe stiften. "Die Geschichte hat uns gelehrt, dass wenn Terroristen keinen Preis für ihren Terror zahlen, wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie noch mehr Chaos, Tod und Zerstörung. Sie machen weiter und der Preis und die Bedrohungen für Amerika und die Welt steigen weiter an", sagte er.

Biden versuchte auch, die militanten Hamas-Kämpfer im Gazastreifen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Krieg in der Ukraine in Verbindung zu bringen. "Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam: Sie wollen beide eine benachbarte Demokratie auslöschen." Weiterhin erklärte der US-Präsident, dass Israel nicht für die Explosion in der Nähe eines Krankenhauses in Gaza verantwortlich sei, wie Hamas-Vertreter behauptet hätten, fügte aber hinzu: "Wir können die Menschlichkeit unschuldiger Palästinenserinnen und Palästinenser nicht ignorieren, die nur in Frieden leben und eine Chance haben wollen." Angesichts der zunehmenden weltweiten Proteste gegen die Angriffe auf den Gazastreifen forderte Biden die Israelis auf, sich nicht von "blinder Wut" leiten zu lassen, wenn sie auf die Hamas reagieren.

INSIDER - BIDEN WILL 100 MILLIARDEN BEI KONGRESS BEANTRAGEN

Der US-Präsident kündigte außerdem an, bei dem US-Kongress am Freitag neue Hilfen für unter anderem Israel und die Ukraine beantragen zu wollen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters erklärte, soll es sich dabei insgesamt um Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden Dollar handeln. Darunter 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel. Die Hälfte der 60 Milliarden Dollar, die Biden für die Ukraine beantragen wolle, solle für die Erneuerung und Modernisierung der US-Waffenbestände verwendet werden, so der Insider.

Um die Hilfen zu realisieren müssten jedoch die Republikaner im Repräsentantenhaus ihren Machtkampf so weit beenden, dass die Kongresskammer wieder handlungsfähig wird. Seit dem Sturz des Vorsitzenden am 3. Oktober ist das Repräsentantenhaus ohne "Speaker". Der US-Präsident richtete sich in seiner Ansprache direkt an die zerstrittenen Republikaner: "Wir können nicht zulassen, dass kleinliche, parteiische und wütende Politik unsere Verantwortung als große Nation behindert. Ich weigere mich, das zuzulassen." Nur kurz vor Bidens Rede hatte das Büro des in bisher zwei Abstimmungen gescheiterten Republikaners Jim Jordan verlauten lassen, dass dieser sich zum bereits dritten Mal als Kandidat für die Rolle des Sprechers im Repräsentantenhaus zur Verfügung stelle und die Kammer am Freitagmorgen Ortszeit über dessen Kandidatur nochmals abstimmen werde.

