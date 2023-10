China verlangt ab 1. Dezember Ausfuhrgenehmigungen für einige Graphitprodukte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China wird nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums ab dem ersten Dezember Ausfuhrgenehmigungen für einige Graphitprodukte verlangen.

Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, soll der Schritt dem Schutz der nationalen Sicherheit dienen. Im Rahmen der neuen Export-Beschränkungen müssen Käufer demnach zukünftig Genehmigungen beantragen, um drei bestimmte Arten "hochsensibler" Graphitprodukte zu erwerben. Zu den wichtigsten Abnehmern gehören Japan, Indien und Südkorea, wie aus den chinesischen Zolldaten hervorgeht. Nach Angaben des US-Geological Survey ist China mit einem Anteil von 67 Prozent an den weltweiten Lieferungen, der weltweit größte Produzent von Graphit, das auch in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird.

(Bericht von Siyi Liu, Amy Lv und Dominique Patton, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)