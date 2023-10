Dax findet keinen Halt - Leitindex rutscht unter 15.000 Punkte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trüber Wochenausklang für die Dax-Anleger: Der deutsche Leitindex rutschte am Freitag unter die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke - er fiel in der Spitze um 1,3 Prozent auf 14.847 Zähler und markierte damit den tiefsten Stand seit Ende März.

Der Nahost-Konflikt, kombiniert mit dem Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen, lasse im Augenblick jegliche Dämme brechen, sagte Christian Henke vom Broker IG. Der EuroStoxx50 notierte 1,2 Prozent schwächer.

Anleger fürchten, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu einem Flächenbrand im Nahen Osten mit weitreichenden Folgen auch für die Energieversorgung ausbreiten könnte. Israel hat mit Luftangriffen und einer Abriegelung des Gazastreifens auf den überraschenden Großangriff der Hamas vor knapp zwei Wochen reagiert. Zuletzt verdichteten sich Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Bodenoffensive. Ägypten lud nun kurzfristig für Samstag zu einem Friedensgipfel ein, an dem auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilnehmen soll.

ÖL- UND GOLDPREIS GEWINNEN AN FAHRT

Die Nervosität war besonders am Rohstoffmarkt zu spüren, wo es für den Ölpreis erneut nach oben ging. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 1,5 Prozent auf 93,79 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI wurde mit 90,78 Dollar je Barrel zeitweise 1,6 Prozent höher gehandelt. Seit dem Überfall der Hamas sind die Öl-Preise um rund zehn Prozent in die Höhe geschossen. Hoch im Kurs stand auch Gold, das Investoren in Krisenzeiten gern als sicherer Hafen ansteuern. Das Edelmetall notierte nur noch knapp unter 2000 Dollar je Feinunze. Der Preis legte in der abgelaufenen Woche damit fast drei Prozent zu. Ob die jüngste Gold-Hausse jedoch nachhaltig sei, dürfe angezweifelt werden, erläuterten die Analysten der LBBW in einem Kommentar. Der starke Dollar und die steigenden Zinsen sprächen dafür, dass durchaus Korrekturbedarf bestehe.

Die Renditen der zehnjährigen US-Bonds kratzten aufgrund der Aussicht auf eine weiterhin restriktive Geldpolitik der Notenbank Fed zuletzt an der Fünf-Prozent-Marke und erreichten damit ein frisches 16-Jahreshoch. Aus Sicht vieler Marktexperten könnten die höheren Anleiherenditen auch für den Aktienmarkt zunehmend zum Belastungsfaktor werden. Denn damit gewännen festverzinsliche Wertpapiere immer mehr an Attraktivität, erklärte Henke von IG. Auch die Verzinsung der Bundesanleihen war zuletzt gestiegen. Zum Wochenschluss lag sie mit 2,933 Prozent in Reichweite ihres am Vortag erreichten Zwei-Wochen-Hochs. Investoren rätseln seit Wochen, wie es mit der Geldpolitik der großen Notenbanken weitergehen wird. US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte am Donnerstag eine erneute Zinspause, ließ zugleich die Tür für eine künftige Straffung jedoch weit offen.

DÜRR STÜRZEN AB - AUFGABE DES MARGENZIELS

Unter den Einzelwerten sorgten am deutschen Aktienmarkt vor allem MDax-Werte für Gesprächsstoff. Die Aktien von Dürr flogen in hohem Bogen aus den Depots, nachdem der Maschinen- und Anlagenbauer sein Margenziel für das kommende Jahr aufgegeben hatte. Die Titel fielen um bis zu 21,6 Prozent auf 18,54 Euro und markierten damit den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Einen rabenschwarzen Tag erlebten auch SMA Solar, die um mehr als 18 Prozent absackten. Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen des US-Unternehmens SolarEdge machten dem Solartechnikkonzern zu schaffen.

An der Pariser Börse ging es für L'Oreal zeitweise um fast vier Prozent bergab. Umsatzzahlen unter den Erwartungen in Nordasien vergraulten die Anleger des Kosmetikriesen. Im Dax gehörten die Titel des Kosmetikherstellers Beiersdorf mit einem Plus von 0,8 Prozent dagegen zu den wenigen Gewinnern im deutschen Leitindex.

