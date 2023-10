DAX sinkt unter 15.000 Punkte. Dürr bricht ein.

Der DAX® bleibt zunächst im Abwärtstrend. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten belasten weiterhin die Märkte. Zudem deutete Fed-Chef Jerome Powell gestern zwar eine Zinspause an. Die Tür für weitere Zinserhöhungen bleibt allerdings offen. Dies drückte gestern auf die Notierungen an der Wall Street. Im frühen Handel zog der DAX® entsprechend nach und sank in der ersten Handelsstunde unter die Marke von 15.000 Punkten auf 14.860 Punkte. Der kräftige Rückgang der deutschen Erzeugerpreise konnte keine signifikanten Impulse liefern.

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich ebenfalls Bewegung. Hier fielen unter anderem Dürr und Metro auf. Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr meldete für die ersten neun Monate des Jahres einen Auftragseinbruch um 32 Prozent bei der Tochter Homag. „Wir haben beim Ergebnis im dritten Quartal einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht und liegen mit Blick auf die Jahresprognose im Plan“, sagte Konzernchef Jochen Weyrauch. Für 2024 senkte Weyrauch aufgrund des schwachen Auftragseingangs dennoch das Margenziel. Beim Großhändler belasteten unter anderem der schwache russische Rubel und die schwache türkische Lira. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 (endete im September) verbuchte Metro dennoch ein leichtes Umsatzplus von 2,7 Prozent. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA hat sich in der EU das Absatzwachstum bei den Neuzulassungen im September leicht abgeschwächt. Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW gingen heute mit Abschlägen in den Handel. Die Aktie von VW (Vz.) steuert dabei die 100 Euromarke an.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.947/15.089/15.281/15.350/15.484/15.572 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/ Punkte Der DAX® kippte zu Handelsbeginn unter die Unterstützung bei 14.947 Punkte und steuerte die untere Kante des seit Anfang August gebildeten Abwärtstrendkanals bei 14.794 Punkte an. Dort findet der Leitindex eine Kreuzunterstützung. Der RSI signalisiert eine überverkaufte Situation. Ob diese Marke dennoch hält, ist zunächst offen. Sinkt der Index unter 14.794 Punkte droht eine weitere Abwärtswelle bis 14.463 Punkte. Kaufimpulse zeichnen sich frühestens oberhalb von 14.945 Punkten ab. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 18.09.2023 –20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.10.2018 – 20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 234,59 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 213,55 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.023; 09.30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 8,79 12.038,689175 13.543,525322 5 Open End DAX® HC01QX 5,12 13.543,370748 14.296,382162 10 Open End DAX® HC0558 2,71 14.044,931272 14.546,335318 15 Open End DAX® HC9GQC 2,74 14.446,179691 14.746,660229 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2023; 09:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 6,47 18.054,942277 16.550,965585 -5 Open End DAX® HC8E76 17,53 16.550,260704 15.797,223842 -10 Open End DAX® HC6WGY 16,42 16.048,70018 15.546,375864 -15 Open End DAX® HC8E7N 21,30 15.647,451761 15.347,020687 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2023; 09:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

