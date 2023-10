Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 15.045,23 Punkten geschlossen. Sorgen um die weiteren Entwicklungen in Nahost und den Zinskurs der US-Notenbank Fed hatten die Anleger nervös gemacht. Die Wall Street ging ebenfalls schwächer aus dem Handel.

Im Blick behalten die Investoren weiter die Zinspolitik in den USA. Notenbankchef Jerome Powell signalisierte am Donnerstag eine erneute Zinspause und ließ zugleich die Tür für eine künftige Straffung weit offen. Sollte die Fed Anfang November nach der Pause im September die Füße stillhalten, würde sie die Zinsen erstmals seit Beginn der Straffungsserie auf zwei Sitzungen in Folge konstant halten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.045,23

Dax-Future

15.047,00

EuroStoxx50

4.090,33

EuroStoxx50-Future

4.074,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.414,17 -0,8 Prozent

Nasdaq

13.186,18 -1,0 Prozent

S&P 500

4.278,00 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

31.368,78 -0,2 Prozent

Shanghai

2.997,22 -0,3 Prozent

Hang Seng

17.225,82 -0,4 Prozent

(Bericht von: Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)