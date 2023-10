Die meistgehandelten Produkte: Bei (Faktor-) Optionsscheinen bleiben die meisten Anleger trotz DAX-Verlusten optimistisch

Der DAX® setzt heute morgen seinen Abwärtstrend fort. Nachdem er gestern schon an der 15.000er Marke gekratzt hatte, hat der Index heute die Marke vollständig durchbrochen und fiel zwischenzeitlich auf bis zu 14.847 Punkte. Ebenfalls verzeichnen die Börsen weltweit heute morgen Verluste. Die heute veröffentlichten Erzeugerpreise sind um deutliche 14,70% gefallen. Die angespannte wirtschaftliche und politische Gesamtlage sorgt bei den Anlegeren zunehmend für Verunsicherung.

Die meistgehandelten Produkte der EUWAX zeigen, dass die Anleger momentan eher auf einen Abwärtstrend spekulieren. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Faktor-Optionsschein-Produkten waren heute morgen unter den TOP-Produkten überwiegend Short Produkte auf den DAX® nachgefragt. Dahingegen bilden die Optionsscheine eine Trendunsicherheit ab, hier waren heute morgen unter anderem Put-Optionen aber auch Call-Optionen auf den DAX® stark nachgefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6V4J 24,25 14906,54 Punkte 17304,218271 Punkte 6,12 Open End DAX ® Put HC8GTG 13,32 14906,54 Punkte 16212,710706 Punkte 11,07 Open End DAX ® Put HC8SH1 6,36 14906,54 Punkte 15502,517795 Punkte 23,09 Open End NASDAQ-100® Put HC9HDQ 3,29 14783,126946 Punkte 15080,954378 Punkte 43,08 Open End NASDAQ-100® Put HC78HN 26,49 14783,126946 Punkte 17551,80205 Punkte 5,27 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2023; 11:08 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RZ 7,81 14892,04 Punkte 15500 Punkte 19,04 18.06.2024 DAX ® Call HC0XPH 10,38 14892,04 Punkte 14100 Punkte 14,23 12.12.2023 DAX ® Call HC9SNX 2,04 14892,04 Punkte 14900 Punkte 70,35 31.10.2024 DAX ® Put HC9YMV 6,88 14892,04 Punkte 15500 Punkte 22,10 28.11.2023 DAX ® Put HC0XS8 2,77 14892,04 Punkte 14500 Punkte 55,45 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2023; 11:26 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC3TKM 2,27 14860,48 Punkte 14296,382162 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC01KH 5,78 14860,48 Punkte 13543,525322 Punkte 5 Open End DAX ® Long HC9KLJ 3,10 14860,48 Punkte 14705,971877 Punkte 22 Open End FTSE® MIB Short HC7D8H 8,04 27510,43 Punkte 29729,018341 Punkte -7 Open End DAX ® Short HC01S9 4,22 14860,48 Punkte 16550,965585 Punkte -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2023; 11:40 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

