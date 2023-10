EQS-Adhoc: Exklusive Verhandlungen über den Verkauf der Mehrheitsaktionärin der Fernheizwerk Neukölln AG an das Land Berlin

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Exklusive Verhandlungen über den Verkauf der Mehrheitsaktionärin der Fernheizwerk Neukölln AG an das Land Berlin



20.10.2023 / 17:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Veröffentlichung einer Insiderinformation

übermittelt an die Medien am 20.10.2023, 17:45 Uhr Exklusive Verhandlungen über den Verkauf der Mehrheitsaktionärin der Fernheizwerk Neukölln AG an das Land Berlin Die Fernheizwerk Neukölln AG ("Gesellschaft") wurde heute von ihrem Mutterunternehmen, der Vattenfall Wärme Berlin AG, darüber informiert, dass dessen Mutterunternehmen, die Vattenfall GmbH, in einer heute geschlossenen Absichtserklärung vereinbart hat, mit dem Land Berlin exklusive Verhandlungen über den möglichen Verkauf der von der Vattenfall GmbH gehaltenen Aktien an der Vattenfall Wärme Berlin AG zu führen. Eine Entscheidung seitens der Vattenfall GmbH über den Verkauf wird noch in diesem Jahr erwartet. Die Vattenfall Wärme Berlin AG hält 80,8 Prozent der Aktien an der Gesellschaft. Berlin, den 20.10.2023 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin



Ende der Insiderinformation

20.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com