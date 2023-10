EQS-News: Pareto Securities bestätigt eindrucksvolle Führungsposition im Nordic High Yield Bond-Markt in Q3 2023

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

Pareto Securities bestätigt eindrucksvolle Führungsposition im Nordic High Yield Bond-Markt in Q3 2023



20.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Pareto Securities bestätigt eindrucksvolle Führungsposition im Nordic High Yield Bond-Markt in Q3 2023 Frankfurt, 20. Oktober 2023. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, bestätigt ihre führende Position im Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds auch im dritten Quartal 2023 eindrucksvoll – dies entgegen aller wirtschaftlicher Unsicherheiten weltweit. In den ersten neun Monaten 2023 wurden insgesamt 7,5 Milliarden Euro an Nordic HY Bonds platziert. Dabei verzeichnete der Nordic HY-Markt in Q3 2023 trotz globaler Herausforderungen ein beachtliches Wachstum von 75% im Jahresvergleich, wobei das Primärvolumen 2,5 Milliarden Euro erreichte (Q3 2022: 1,4 Milliarden Euro). Damit zeigte sich dieses Quartal als das zweitstärkste Q3 seit 2018. Etablierte deutsche Mittelstandsanleihe-Emittenten wie Katjes International, Hörmann und DEAG, entschieden sich für ihre Anleihen für das Nordic Bond-Format, was die anhaltende Attraktivität dieses Formats unterstreicht. Alle drei Emittenten konnten im Zuge eines kombinierten Formates aus Nordic Bond Privatplatzierung und öffentlichem Angebot, erfolgreich ihre bestehende Investorenbasis um internationale, institutionelle Investoren erweitern. Auf dem gesamten deutschen Markt für SME-Anleihen, einschließlich Nordic Bonds von deutschen Emittenten, wurden im bisherigen Jahresverlauf rund 500 Millionen Euro an Anleihen platziert, von denen 73% auf das Nordic Bond-Format entfielen. Pareto Securities untermauerte in einem volatilen Marktumfeld seine Spitzenposition im Nordic HY-Markt eindrucksvoll und war seit Jahresbeginn an 51 Fremdkapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 4,6 Milliarden Euro beteiligt. Damit konnte Pareto seinen Marktanteil auf 32% im Gesamtmarkt und 55% für Euro-denominierte Nordic HY Bonds ausweiten. Die wachsende Beteiligung von Emittenten außerhalb der nordischen Länder zeigt die anhaltende Attraktivität des Nordic HY-Marktes. Transaktionen für Emittenten aus Nicht-Nordischen Ländern machten seit Jahresbeginn rund 28% des Primärvolumens und in Q3 2023 etwa 24% aus. Darunter fällt insbesondere auch die Emission eines 115 Millionen Euro Senior Unsecured Bonds durch den deutschen Süßwarenhersteller Katjes International. Katjes International nutze zuvor das Mittelstandsanleiheformat und entschied sich nun für einen Wechsel in das Nordic Bond-Format. Pareto fungierte bei der Transaktion als Joint Lead Manager. Lutz Weiler, CEO von Pareto Securities Germany, kommentierte abschließend: "Trotz weltweiter wirtschaftlicher Herausforderungen hat der Nordic HY-Markt seine Stärke und Resilienz unter Beweis gestellt. Wir bei Pareto sind stolz darauf, an vorderster Front dieses beeindruckenden Wachstums zu stehen. Unsere konsequente Performance spiegelt unsere tiefe Marktkenntnis und unser Engagement für unsere Kunden wider." Den vollständigen Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds finden Sie unter folgendem Link. Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Sebastian Krappinger Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-26 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: krappinger@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

