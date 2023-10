Gold - V-Muster als Katalysator

Aufgrund einiger Rückfragen gehen wir heute erneut auf die Kursentwicklung des Goldpreises ein. Zur Erinnerung: Das Edelmetall hat die Kreuzunterstützung aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.819 USD) und dem Tief vom März bei 1.804 USD zuletzt als lehrbuchmäßiges Sprungbrett genutzt. Auf Tagesbasis geht diese Entwicklung mit dem Bruch des seit Mai bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 1.896 USD) sowie der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 1.931 USD) einher. Per Saldo gab es zuletzt also eine ganze Batterie an konstruktiven Chartsignalen. Gestern übersprang der Goldpreis die nächsten Schlüsselmarken, denn die Septemberhochs bei 1.947/1.953 USD markieren den nächsten wichtigen Katalysator. Aufgrund des endgültigen Sprungs über diese Hürden bildet die jüngste Kursentwicklung ein „V-förmiges“-Umkehrmuster (siehe Chart). Rein rechnerisch ergibt sich aus dieser Formation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 140 USD – mehr als ausreichend, um perspektivisch die historischen Hochpunkte von 2020, 2022 und 2023 bei 2.070/2.072 wieder ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markieren die jüngsten Hochs bei 1.980 USD ein erstes Etappenziel, während die 200-Tages-Linie als engmaschige Absicherung herangezogen werden kann.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

