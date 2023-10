Mit einem Mausklick alle wichtigen Aktien der Welt ins Depot

Werbung

Das größte Problem, mit dem wir uns als Anleger konfrontiert sehen, ist: Wir wissen genau, was war. Wir wissen auch, wie die Lage aktuell ist. Aber wie sich der Aktienmarkt in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr präsentieren wird, wissen wir nicht … und können es auch nicht wissen. Das führt dazu, dass man sich oft denkt: Hätte ich das doch bloß vorher gewusst!

Dass der Aktienmarkt zwar immer schwankt, aber langfristig steigt, ist bekannt: Da muss man dabei sein. Aber wo genau, das ist eben die Frage. Mal läuft Japan, mal wäre man in den USA besser dabei, ein anderes Mal ist Europa ein Outperformer. Wie unterschiedlich die einzelnen Bereiche laufen können, zeigt die folgende Grafik, die den Dax, den Dow Jones und den japanischen Leitindex Nikkei 225 ab Anfang 2021 zeigt. Damit nicht genug:

Quelle: marketmaker pp4

Die Performance der einzelnen Branchen ist noch deutlich volatiler. Mal sind es Technologiewerte, die immens zulegen, mal Energieversorger, mal Automobil- oder Medizintechnikaktien. Selbst wenn das Investieren eine Vollzeitbeschäftigung wäre und man über immenses Fachwissen verfügen würde: Immer zeitgerecht auf das richtige Pferd zu wechseln, erfordert nicht nur viel Zeit und noch viel mehr Kapital, man müsste zudem hellsehen können. Aber das bedeutet keineswegs, dass man sich in sein Schicksal fügen und akzeptieren müsste, immer wieder Chancen zu verpassen. Es gibt sehr wohl eine Lösung. Und die ist nicht nur einfach. Sie ist auch kostengünstig.

Quelle: marketmaker pp4

Denn statt sich täglich stundenlang mit den Märkten beschäftigen zu müssen, ein Depot mit 50 oder 100 verschiedenen Aktien aus aller Welt aufzubauen, für teures Geld permanent hin und her zu springen und doch oft zu spät zu kommen, könnte man all das auch mit einem einzigen Mausklick erledigen. Wie?

SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF: Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach!

Mit einem ETF, der den gesamten Aktienmarkt der Welt erfasst! Denn eines ist ja bei all der Ungewissheit darüber, wo man gerade besser aufgehoben wäre und wo es in naher Zukunft am besten laufen wird, unstrittig:

Der langfristige, übergeordnete Trend weist nach oben. Und hätte man alles zugleich, gleichen sich die Schwankungen einzelner Märkte und Branchen aus, es bleibt der übergeordnete Trend an sich. Und ein ETF leistet genau das: der SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF. Ein Name mit vielen kryptisch wirkenden Buchstaben – was genau ist und tut dieser ETF?

Quelle: marketmaker pp4

Es handelt sich hier um einen ETF von State Street Global Advisors (SSGA), dabei ist „SPDR“ (ausgesprochen Spider) der Markenname dieser SSGA-ETFs. UCITS bedeutet, dass dieser ETF den EU-Anlegerschutzregeln entspricht. Und dieser ETF bildet den MSCI ACWI IMI-Index nach - das ist der Clou bei der Sache.

Ausgeschrieben nennt sich dieser Index MSCI All County World Index Investable Markets Index. Das ist ein Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern ebenso wie in Schwellenländern weltweit abbildet. In ihm enthalten sind etwa 9.000 verschiedene Aktien aus derzeit 45 Ländern dieser Erde. Und der Index erfasst kleine, mittlere und große Unternehmen gleichermaßen, die folgende Grafik zeigt Ihnen das in einem Überblick.

Dadurch bildet dieser MSCI ACWI IMI 99 Prozent des an den Aktienmärkten weltweit investierten Kapitals ab, während der Anlegern meist bekanntere MSCI World Index, der sich auf die Industrienationen und die Large Caps beschränkt, nur 85 Prozent des weltweit investierten Kapitals erfasst. Gewichtet werden die Aktien in diesem Index nach ihrer Marktkapitalisierung, d.h. die größten Unternehmen haben im Index auch das größte Gewicht.

Quelle: State Street Global Advisors

Mit diesem SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF, der die Entwicklung dieses Index nachbildet, haben Sie also tatsächlich die Entwicklung des Aktienmarkts weltweit realistisch abgebildet im Depot – jederzeit handelbar und mit jährlichen Gebühren, die klar unter dem im Vergleich zu Fonds ohnehin niedrigen Gebühren-Durchschnitt von ETFs liegen. Hier ein Überblick über die Eckdaten dieses ETF:

SSGA SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Vergleichsindex MSCI ACWI IMI Index WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLTY66 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management State Street Global Advisors Europe Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,17 % p.a. ETF-Volumen per 09.10.2023 667,3 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 13.05.2011 Anzahl der Positionen (Stand 09.10.2023) 2.620 Ertragsverwendung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch, optimiertes Sampling Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar Ja

Mit diesem ETF sind Sie immer bei den Gewinnern

Die Tatsache, dass Sie mit diesem ETF vermeiden, in den falschen Markt und/oder in der falschen Branche investiert zu sein, während gerade in anderen Bereichen große Gewinne erzielt werden, ist schon mal eine gute Sache. Aber der SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF vermeidet nicht nur Nachteile, er birgt auch konkrete Vorteile für das Depot.

Dadurch, dass der MSCI ACWI IMI die in ihm enthaltenen Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung = Zahl der Aktien x Kurs) gewichtet, ist der US-Aktienmarkt dominant, aktuell macht er 61,74 Prozent des vom Index abgebildeten Marktkapitals aus, was der Realität in Form der USA als weltweit wichtigster Wirtschaftsmacht entspricht. Da wiederum sind die größten Unternehmen auch am höchsten gewichtet. So finden sich auf den ersten fünf Plätzen nach Anteil am Index Apple, Microsoft, amazon.com, Nvidia und Alphabet wieder. Damit ist das Risiko einer starken Performance-Schwankung durch die volatilen Small Caps (Nebenwerte) vermieden, zugleich sind aber starke Trends in Schwellenländern oder Nebenwerten mit erfasst.

Dasselbe gilt für die Verteilung nach Branchen/Sektoren: Auch hier wird die Weltwirtschaft durch das Abbilden von 99 Prozent des weltweit investierten Kapitals genau nachgebildet. So sind die im MSCI ACWI IMI und damit in diesem ETF am stärksten vertretenen Branchen auch die weltweit bedeutsamsten: Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist, dass dieser ETF die von den Unternehmen ausgeschütteten Dividenden thesauriert. Thesaurieren heißt, dass die Dividenden nicht ausgezahlt, sondern sofort reinvestiert werden und damit die Kapitalbasis immer wieder vergrößern. Da die Dividendenrendite des MSCI ACWI IMI Index derzeit bei 2,16 Prozent liegt, macht das für ein mittel- und langfristiges Investment – und genau dafür, als Fundament eines Depots, ist der ETF ideal – sehr viel aus.

Wie groß dieser Unterschied ist, sehen Sie im folgenden Chart, der den DAX über zehn Jahre hinweg einmal als Kursindex darstellt, zu dessen Ermittlung alleine die Kursveränderungen der in ihm enthaltenen Aktien herangezogen werden und einmal als Performanceindex, bei dem die Dividenden wie Kursgewinne gerechnet und umgehend rechnerisch reinvestiert werden.

Quelle: marketmaker pp4

All diese Faktoren kumulieren sich zu einem Investment, dessen Wertentwicklung seit absolut überzeugt, wie wir im nächsten Chartbild sehen können, das den SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF seit seiner Auflegung im Jahr 2011 zeigt:

Quelle: marketmaker pp4

Die einfachste Lösung ist meist die beste

Ein stetiges Grübeln ohne Chance auf Gewissheit, ein extrem aufwändiges, jeden normalen Zeitrahmen überforderndes Recherchieren und Umschichten, eine kapitalintensive und doch nie ausreichend breite Streuung: Diese Probleme kann dieser ETF mit einem Mausklick lösen.

Natürlich wird jeder Anleger trotzdem immer mal wieder gezielte Trades vornehmen, das macht die Spannung in Sachen Börse ja aus. Aber der Grundpfeiler eines Anlegerdepots muss stark und solide sein. Und dafür ist der SPDR© MSCI ACWI IMI UCITS ETF eine ideale Lösung.

