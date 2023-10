Neuer Betriebsratschef bei Audi in Ingolstadt

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Bei Audi gibt es in der Ingolstädter Unternehmenszentrale nach 17 Jahren einen Wechsel an der Spitze des Betriebsrats: Zum neuen Vorsitzenden wählten die Arbeitnehmervertreter am Freitag den bisherigen Vize Jörg Schlagbauer. Der 46 Jahre alte Industriekaufmann und Betriebswirt tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Peter Mosch an, der sein Amt im September niedergelegt hatte.

"Audi muss wieder attraktivster Arbeitgeber in der Branche werden, dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen", erklärte Schlagbauer nach seiner Wahl. Der Betriebsrat forderte unter anderem mehr Eigenständigkeit für Audi im VW -Konzern sowie Entwicklung und Modernisierung des Standorts Ingolstadt.

In Ingolstadt sitzen die Audi-Unternehmensleitung, die technische Entwicklung und das größere der beiden deutschen Werke des Autoherstellers. Mit über 40 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Audi größter Arbeitgeber der Region.

Das zweite deutsche Werk betreibt Audi in Neckarsulm. Schlagbauers Vorgänger Mosch war auch Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats gewesen, der die Interessen sämtlicher Beschäftigter in Deutschland gebündelt vertritt. Dieser Posten muss nach Moschs Rückzug noch neu vergeben werden./cho/DP/tih