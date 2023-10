Orthodoxe Kirche in Gaza getroffen - Hamas meldet Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Gaza (Reuters) - Die Pressestelle der von der Hamas gestellten Führung im Gazastreifen meldet 18 Todesopfer nach einem israelischen Luftangriff in dem Küstengebiet.

Bei den Toten handele es sich um palästinensische Christen, erklärte die Pressestelle am Freitag. Zuvor hatten das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem und Palästinenser-Vertreter bereits einen nächtlichen Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche gemeldet, in der nach diesen Angaben Hunderte Flüchtlinge Schutz gesucht hatten. Die Kirchenleitung äußerte sich bisher nicht zu Opfern. Das israelische Militär erklärte, ein Teil der Kirche sei bei einem Angriff auf ein nahe gelegenes Kommandozentrum beschädigt worden, das für Attacken auf Israel genutzt worden sei. Dem Militär seien Berichte über Opfer bekannt, der Vorfall werde untersucht.

Das israelische Militär erklärte weiter, seine Kampfjets hätten das Kommandozentrum getroffen. In der Folge sei eine Mauer der Kirche beschädigt worden. Von der israelischen Regierung gab es zunächst keine Reaktion. Israel geht nach dem überraschenden Großangriff der Hamas vor knapp zwei Wochen massiv gegen die Hamas vor. Israel hat erklärt, alles zu tun, um Opfer in der Zivilbevölkerung zu verhindern. Es wird aber in der israelischen Führung davon ausgegangen, dass sich Militante in und unter zivilen Gebäuden verschanzen.

Von den rund 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens sind schätzungsweise 1000 Christen. Die meisten von ihnen gehören der griechisch-orthodoxen Kirche an. Das Orthodoxe Patriarchat von Jerusalem erklärte, die Kirche St. Porphyrius in Gaza-Stadt sei getroffen worden. Dort hätten vertriebene Christen und Muslime Schutz gesucht. "Das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem verurteilt auf das Schärfste den israelischen Luftangriff auf sein Kirchengelände in der Stadt Gaza", erklärte die Kirchenleitung. Palästinenser-Vertreter sprachen von mindestens 500 Personen, die sich in die Kirche gerettet haben sollen.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Raketen gingen in Israel nieder, und Kämpfer der Hamas drangen in israelische Städte und Kibbuze ein. Mindestens 1400 Menschen wurden Israel zufolge getötet, zahlreiche weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion bombardiert Israel das Küstengebiet, wobei nach Angaben von Palästinenser-Vertretern bisher rund 3500 Menschen getötet wurden. Unterdessen organisiert Ägypten für Samstag einen Friedensgipfel, während eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen immer näher zu rücken scheint.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)