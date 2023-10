Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Arbeit der Ampel-Koalition

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Arbeit der Ampel-Koalition:

"Die Frage, ob das Ganze nochmal was werden kann, wird inzwischen auch von führenden Koalitionspolitikern gestellt. Das Migrationspaket vergangene Woche, das Scholz allerdings irgendwo am Rande einer Mittelstandskonferenz der SPD-Fraktion eher versteckte als verkündete, wirkte zunächst wie der mögliche Auftakt zu einem Neuanfang. Doch längst klumpt es wieder: Kindergrundsicherung, Elterngeld und Pellet-Heizungen heißen nur ein paar Stichworte. Das gegenseitige Misstrauen, es wird wohl auch durch den Koalitionsausschuss am Freitag nicht beseitigt werden."/ra/DP/he