UN verlangen internationale Untersuchung der Krankenhaus-Explosion

GENF (dpa-AFX) - Nach der verheerenden Explosion auf dem Gelände des Al-Ahli-Krankenhauses im Gazastreifen verlangt das UN-Menschenrechtsbüro eine unabhängige internationale Untersuchung. "Wir tun, was wir können, um zusammenzutragen, was passiert ist", sagte eine Sprecherin am Freitag in Genf. Nötig sei die Untersuchung mit ausländischer Beteiligung.

"Der Angriff auf das Krankenhaus war inakzeptabel", sagte sie. Mitarbeiter versuchten, Beweismaterial vor Ort zu sammeln, um den Hergang zu rekonstruieren. Die anhaltenden Bombardierungen und der Treibstoffmangel mache dies aber schwierig.

Bei der Explosion sollen nach Angaben der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas 471 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Hamas bezichtigt Israel, das Krankenhaus beschossen zu haben. Israel spricht dagegen vom Einschlag einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.

Die Vereinten Nationen gehen - gestützt auf Hamas-Angaben - im Gazastreifen von mehr als 3500 Toten durch israelische Angriffe seit dem 7. Oktober aus. Unter eingestürzten Gebäuden werden hunderte weitere Leichen befürchtet.

Den israelischen Angriffen vorausgegangen war ein verheerender Hamas-Terrorüberfall auf Zivilisten in Südisrael. Dort kamen seit dem 7. Oktober mindestens 1400 Menschen ums Leben. Terroristen verschleppten rund 200 Zivilisten als Geiseln in den Gaza-Streifen./oe/DP/ngu