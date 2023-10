US-Präsident Biden begrüßt Freilassung zwei amerikanischer Geiseln

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Freilassung zweier amerikanischer Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen begrüßt. "Ich bin überglücklich, dass sie bald wieder mit ihrer Familie vereint sein werden, die von Angst gequält war", teilte Biden am Freitag in Washington mit. Biden bestätigte in seiner Mitteilung die US-amerikanische Nationalität der beiden Frauen - zuvor hatten Medien darüber berichtet. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte im US-Fernsehen, dass eine der beiden Doppelstaatsbürgerin sei und auch die israelische Staatsbürgerschaft habe. Es handelt sich um eine Mutter und ihre Tochter.

Biden sagte den beiden Frauen "die volle Unterstützung" der US-Regierung zu. Er bedankte sich bei den Regierungen Israels und Katars "für ihre Partnerschaft" bei der Arbeit an der Freilassung der Geiseln. Israel hatte zuvor bestätigt, dass der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsch, die zwei Frauen an der Grenze des Gazastreifens empfangen habe. Es handelt sich um die erste Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen seit dem Terrorangriff der Organisation auf Israel vor rund zwei Wochen, bei dem mehr als 200 Menschen verschleppt wurden.

Nach US-Angaben von Donnerstag sind bei den Hamas-Angriffen am 7. Oktober in Israel mindestens 32 US-Bürgerinnen und -Bürger getötet worden./nau/DP/he