Ägypten hält nach Nahost-Gipfel an Zwei-Staaten-Lösung fest

KAIRO (dpa-AFX) - Ägypten setzt sich auch nach dem Gipfeltreffen zum Krieg in Nahost für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern ein. Ein "unabhängiger palästinensischer Staat" müsse in kurzer Zeit entstehen, wenn die aktuelle Krise zu einem "neuen politischen Geist" geführt habe, teilte das ägyptische Präsidialamt am Samstag in Kairo mit. "Die Palästinenser müssen alle Rechte genießen, die andere Menschen genießen" - allem voran ein Staat, der ihre Identität verkörpere.

Die Weltgemeinschaft habe den Konflikt mit "vorübergehenden Lösungen und Schmerzmitteln" verwaltet, statt ihn zu dauerhaft beenden, hieß es. Das werde selbst den Mindestansprüchen der Palästinenser nicht gerecht, die seit mehr als 80 Jahren in Besatzung lebten und unter Versuchen litten, ihre Identität zu vernichten.

An dem Gipfel nahmen auf Einladung Ägyptens mehrere Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten teil. Israel war nicht eingeladen. Ägypten nimmt zwischen Israelis und Palästinensern eine wichtige Vermittlerrolle ein./jot/DP/he