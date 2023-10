Erneute Angriffe auf Flughäfen in Syrien - ein Zivilist getötet

DAMASKUS (dpa-AFX) - Bei erneuten Angriffen auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo in Syrien ist mindestens ein Zivilist ums Leben gekommen und ein weiterer verletzt worden. Die mutmaßlich israelischen Raketenangriffe ereigneten sich zeitgleich an beiden Flughäfen am Sonntagmorgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen erfuhr. An beiden Flughäfen seien Landebahnen beschädigt worden.

Erst vor gut einer Woche wurden die beiden Flughäfen Ziel von mutmaßlich israelischen Luftangriffen. Auch dabei wurden die Landebahnen der Flughäfen beschädigt und der Betrieb zeitweise eingestellt. Nach Reparatur und Freigabe der Landebahn für den Betrieb in Aleppo wurde diese erneut zum Ziel von Angriffen. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage nicht, wie in diesen Fällen üblich.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten der Syriens. Die Angriffe haben sich seit dem dem Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten islamistischen Hamas ausgeweitet./jot/DP/he