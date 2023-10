Fährverkehr zu den Nordsee-Inseln normalisiert sich

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Sturm der vergangenen Tage und dem Niedrigwasser der Nordsee läuft der Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln weitgehend nach Plan. Der Verkehr habe sich normalisiert - bereits seit Samstagnachmittag, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven am Sonntag. Laut NDR galt dies auch für die Insel Wangerooge - am Samstag waren die Verbindungen ausgefallen. Die Inselflieger brachten demnach rund 900 Menschen per Flugzeug auf die Insel oder zurück von der Insel.

Die Wasserstände an der Nordseeküste waren laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie um bis zu zwei Meter unter das sonst übliche mittlere Niedrigwasser gesunken. Als Grund nannten die Experten den stürmischen Ostwind. Der Wind drückte das Wasser von der Küste weg. Viele Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln konnten am Freitag nicht fahren./miu/DP/he