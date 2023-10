Hamas-Ministerium: Seit Kriegsbeginn mehr als 4651 Tote in Gaza

GAZA (dpa-AFX) - Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 4651 angestiegen. Darunter sollen 1873 Jugendliche sowie 1023 Frauen sein, wie ein Sprecher am Sonntag in Gaza mitteilte. Die Zahlen waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. 14 245 Palästinenser wurden demnach verletzt.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober hat Israels Armee nach eigenen Angaben Hunderte Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Hunderttausende sind dort auf der Flucht. Menschenrechtsorganisationen warnen vor verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung in dem dicht besiedelten Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Menschen./stz/DP/he