Kiews Verteidigungsminister lobt Schlagkraft der ATACMS-Raketen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow hat seinem US-Kollegen Lloyd Austin für die Lieferung der ATACMS-Raketen gedankt und deren Schlagkraft gelobt. "Das hat eine bedeutende Auswirkung auf dem Schlachtfeld", teilte Umjerow im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) am Samstag mit. Er habe Austin bei dem ausführlichen Telefonat auch über die Lage im Kampfgebiet informiert. Details nannte Umjerow nicht. Austin sicherte nach einer Mitteilung des Pentagon der Ukraine weitere Unterstützung der USA im Kampf gegen die russische Aggression zu.

Die Ukraine hatte in der Nacht zum 17. Oktober nach eigenen Angabn mehrere russische Hubschrauber auf Militärflugplätzen im Frontgebiet mit dem ATACMS-Raketenangriff zerstört. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte danach, dass die USA die seit langem von Kiew geforderten Raketen geliefert hätten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilte zuletzt mit, die USA würden nun noch mehr dieser Raketen mit hoher Reichweite liefern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die ATACMS als "zusätzliche Bedrohung" in seinem Krieg gegen die Ukraine bezeichnet. Allerdings werde Russland auch diese Raketen abwehren, sagte er. Die USA hätten damit einen Fehler begangen, weil sie sich noch tiefer in den Konflikt in der Ukraine hineinziehen ließen und damit das Leid dort verlängerten, kritisierte er. Zugleich meinte Putin, dass sich dadurch die Lage an der Front nicht ändern werde./mau/DP/he