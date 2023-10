Sprecher: 200 000 Israelis haben seit Kriegsbeginn Zuhause verlassen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben nach israelischen Angaben schätzungsweise mehr als 200 000 Menschen in Israel ihr Zuhause verlassen. "Stand heute Morgen haben mehr als 200 000 Israelis ihre Häuser zurückgelassen, um sich vor den Raketen der Hisbollah und der Hamas in Sicherheit zu bringen", sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Sonntagabend.

Die Hälfte davon seien aus mindestens 105 Gemeinden in der Nähe der Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon. Sie seien von der Regierung aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. "Die andere Hälfte verließ die frontnahen Gebiete aus eigenem Entschluss", sagte Levy. In Israel leben rund 10 Millionen Menschen.

Israel hatte nach den Massakern der islamistischen Hamas am 7. Oktober sowie Raketenbeschuss massive Luftangriffe auf den Gazastreifen begonnen. Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seitdem immer häufiger zu tödlichen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah sowie palästinensischen Gruppierungen./stz/DP/he