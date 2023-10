UN: Menschen im Gazastreifen brauchen viel mehr Hilfe

GENF (dpa-AFX) - Die humanitären UN-Organisationen warnen nach der ersten Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen seit zwei Wochen vor einer weiter drohenden Verschlechterung der Lage dort. Sie forderten am Samstagabend eine Feuerpause und ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer und Hilfsgüter. Die Zahl der Todesfälle könne wegen Krankheitsausbrüchen und mangelnder Versorgung sprunghaft steigen, warnten das UN-Welternährungsprogramm (WFP), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere UN-Organisationen.

"Mehr als 1,6 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe", hieß es in ihrem Aufruf. "Es gibt eine alarmierende Sterberate unter Kindern, und ihnen wird das Recht auf Schutz, Essen, Wasser und Gesundheitsversorgung verwehrt."

Am Samstag waren nach langwierigen Verhandlungen erstmals 20 Lastwagen mit Hilfsgütern von Ägypten aus in den Gazastreifen gelassen worden. Israel hatte auf die verheerenden Terrorüberfälle der radikalen palästinensischen Hamas-Organisation in Israel mit hunderten Toten am 7. Oktober mit den Raketen- und Bombenschlägen reagiert.

"Der Gazastreifen war schon vor dem jüngsten Konflikt in einer verzweifelten Situation", teilten die Organisationen mit. "Jetzt ist die Lage katastrophal. Die Welt muss mehr tun."/oe/DP/he