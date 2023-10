10-jährige Rendite USA - 5 %: Ziel erreicht!

Es ist vollbracht! In der abgelaufenen Woche hat die 10-jährige Rendite USA das Kursziel aus unserem Jahresausblick von 5 % erreicht. Auch in anderen Laufzeitbändern – z. B. 2, 5 und 30 Jahren – gilt mittlerweile die magische 5 %-Marke, was gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2007 ist. Aus charttechnischer Sicht hat die zuletzt diskutierte Flaggenkonsolidierung (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. August bzw. 22. September) ihre Wirkung auf das Zinsbarometer demnach nicht verfehlt. Allerdings hat die 10-jährige Rendite USA das aus der beschriebenen Flagge resultierende Kursziel von 5 % inzwischen abgearbeitet. Gleichzeitig trägt dieses Level den Zusatz „magische 5 %-Marke“ völlig zu Recht, denn von 1995 bis 2007 hat die 10-jährige Rendite in diesem Dunstkreis regelmäßig verschiedene alte Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Nach dem dynamischen Zinsanstieg seit März, aber vor allem nach der fulminanten Zinsrally der letzten dreieinhalb Jahre, erscheint uns dieser langfristige Widerstandsbereich geeignet, um eine Verschnaufpause einzulegen. Eine erste Unterstützung markiert das alte Zinshoch vom Oktober 2022 bei 4,34 %.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

