ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Philips auf 'Underweight' - Ziel 15,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe zwar nach einem vor allem ergebnisseitig erfreulichen Quartal seinen Ausblick angehoben, schrieb Analyst David Adlington am Montag in einer ersten Reaktion. Letzteres sei angesichts des Wachstums seit Jahresbeginn aber unvermeidbar gewesen. Zudem habe der Markt ohnehin schon mehr erwartet. Die Pessimisten dürften sich auf die nachlassende Auftragsdynamik fokussieren. Er rechne ähnlich wie nach den Zahlen zum zweiten Quartal, als Philips ebenfalls die schwachen Erwartungen übertroffen habe, mit einer klar negativen Kursreaktion./gl/la

