Anti Plastic Index – Gewinnwarnungen belasten

Jedes Jahr gelangen in der EU 42.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt – meist ins Meer. Bis 2030 will die EU die Verschmutzung durch Mikroplastik um 30 Prozent reduzieren. Nun hat die EU ausgewählte Produkte, die bewusst zugesetztes Mikroplastik enthalten verboten. Produkte wie loser Glitzer, Peelings und Cremes mit Mikroperlen, dürfen künftig nicht mehr verkauft werden. Weitere Produktverbote sollen in den kommenden Jahren in Kraft treten. Zahlreiche Unternehmen und Initiativen forschen an Alternativen für (Mikro-) Plastik. Einige dieser Unternehmen sind im ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthalten. Allerdings sind die Turbulenzen an den Aktienmärkten in den zurückliegenden Monaten auch am ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) nicht spurlos vorbeigegangen. Zuletzt hat sich der Abwärtstrend analog zu den Standardindizes gar noch beschleunigt.

Eine Reihe von Unternehmen bekommen die schwächelnde Konjunktur zu spüren. Vergangene Woche meldete der norwegische Recyclingspezialist Tomra Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach blieb der Umsatz leicht unter den Erwartungen. Der drastische Gewinneinbruch und der deutliche Rückgang des Auftragsbestands sorgten schließlich für einen Kurssturz der Aktie. Der Bahnzulieferer Alstom warnte Anfang des Monats, dass der operative Cash Flow (freite Barmittel) in diesem Jahr deutlich negativ sein würde. Ein Grund ist der hohe Lagerbestand. Prompt wurde das Papier abgestraft. Die irische Smurfit Kappa hat zuletzt ebenfalls enttäuscht und plant nun die Fusion mit Westrock. Bei den Smurfit Kappa-Aktionären kamen diese Pläne jedoch nicht gut an. Der Verpackungshersteller Billerud hat bereits mit den Halbjahreszahlen die Investoren enttäuscht. Nun soll eine Reorganisation einen Vereinheitlichung des Produktportfolios die Wende bringen. Mitte der Woche veröffentlicht Billerud Zahlen.

Teils weiterhin hohe Lagerbestände, die Bestellzurückhaltung seitens vieler Kunden und hohe Finanzierungskosten belasten das Zahlenwerk vieler Unternehmen und sorgten entsprechend für einen Kursrückgang der Anteilsscheine. Zwar deutet sich eine Zinspause seitens einiger Notenbanken an. Dennoch lassen sie die Tür für weitere Erhöhungen offen. Dies sorgt für einen weiterhin angespannten Anleihemarkt. Die Analysten sind nach Angaben von Refinitiv für einen Großteil der im ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthaltenen Titel mittelfristig positiv gestimmt und verweisen auf die mehrheitlich starke Marktposition, eine angemessene Bewertung und den mittelfristigen Trend, Plastik zu vermeiden. Dennoch ist weiterhin mit gewissen Schwankungen an den Aktienmärkten zu rechnen. Dies kann auch in den nächsten Wochen zu entsprechenden Bewegungen beim ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) führen.

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

ESG Global Anti Plastic Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 14.07.2021 (Start des Index) – 23.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 75,57 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 23.10.2023 >> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5PL

>> Weitere Informationen zum Index unter: onemarkets.de/anti-plastic

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Anti Plastic Index – Gewinnwarnungen belasten erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).