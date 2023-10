DAX 40 Wochenausblick: Nahostkonflikt und EZB-Sitzung im Blick

Ähnlich wie in der vergangenen Handelswoche dürften sich Marktakteure in den kommenden fünf Tagen erneut insbesondere mit geopolitischen Risiken konfrontiert sehen. Neben den geldpolitischen Fragezeichen sollte die EZB-Notenbanksitzung die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Nicht zuletzt nimmt die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks weiter an Fahrt auf.

Geopolitische Risiken als Damoklesschwert für Anleger – Einkaufsmanager am Dienstag im Fokus

Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Investoren. Die Beine geopolitischer Börsen gestalten sich offensichtlich länger als gedacht. Eine weitere Eskalation könnte jederzeit neues Unbehagen an den Kapitalmärkten initiieren.