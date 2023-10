Die meistgehandelten Produkte: Bullen lassen sich vom DAX-Rücksetzer nicht verunsichern

Nachdem der DAX® vorherige Woche mit Verlusten abschloss, setzte sich dieser Abwärtstrend heute morgen trotz eines Stabiliserungsversuches zum Börsenstart fort. Der Index fiel auf ein bisheriges Tief von 14706 Punkte. Weiterhin bremsen der Nahost-Konflikt, schwache Impulse aus anderen Märkten und hohe Renditen am US-Anleihemarkt die Kauflaune der Anleger.

Neben einigen Produkten auf den DAX® ist ein Knock-out-Call auf Porsche SE ein der meistgehandelten Produkte. Der Autohersteller verzeichnete Verluste, nachdem Volkswagen seine Jahresprognose anpassen musste, und notierte heute morgen ein Tagestief von 43.25 Euro. Nvidia steht nach den Exportbeschränkung der US-Regierung weiterhin unter Druck. Die Aktie fiel auf bis zu 384 Euro. Daher ist auch ein Optionsschein Call zu Nvidia heute morgen bei Händlern besonders beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC5PBC 38,52 14738,36 Punkte 18596,28457 Punkte 3,83 Open End Porsche SE Call HC6J9G 0,20 43,50 EUR 41,879278 EUR 22,34 Open End DAX ® Call HC178X 12,48 14738,36 Punkte 13519,186533 Punkte 11,82 Open End DAX ® Call HC0YWD 16,51 14738,36 Punkte 13094,699423 Punkte 8,88 Open End DAX ® Put HC8SH1 7,79 14738,36 Punkte 15503,59685 Punkte 18,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2023; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XP6 18,98 14756,00 Punkte 13000 Punkte 7,77 12.12.2023 DAX ® Call HC0XP8 17,09 14756,00 Punkte 13200 Punkte 8,62 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPG 10,01 14756,00 Punkte 14000 Punkte 14,76 12.12.2023 DAX ® Call HC0XNW 28,41 14756,00 Punkte 12000,00 Punkte 5,18 12.12.2023 Nvidia Corp. Call HC4M60 13,06 413,38 USD 280,00 USD 2,98 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2023; 11:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC07M3 16,79 14757,08 Punkte 14067,435642 Punkte 10 Open End Adidas AG Long HC281K 16,71 169,49 EUR 127,603191 EUR 3 Open End DAX ® Short HC8E75 21,05 14757,08 Punkte 15415,821785 Punkte -12 Open End DAX ® Long HC07M8 6,06 14757,08 Punkte 14313,292679 Punkte 15 Open End DAX ® Long HC07LZ 21,72 14757,08 Punkte 13573,567224 Punkte 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2023; 11:10Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Bullen lassen sich vom DAX-Rücksetzer nicht verunsichern erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).