dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung nach schwacher Woche - Teil 1

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem Kursrutsch auf ein Tief seit Mitte März zeichnet sich für den Dax am Montagmorgen ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor der Eröffnung auf 14 811 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus. Allerdings bleibt die Stimmung der Investoren angeschlagen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas sorge weiter für Gesprächsstoff, denn ein Ende der Gewalt zeichne sich trotz diplomatischer Bemühungen nicht ab, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. Hinzu kommen die weiter hohen Renditen am US-Anleihemarkt.

USA: - WEITERE KURSVERLUSTE - Die US-Börsen haben am Freitag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Anleger befürchten derzeit, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten eskalieren könnte. Gold ist hingegen zunehmend als sicherer Hafen gefragt. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,86 Prozent auf 33 127,28 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,61 Prozent. Das geopolitische Umfeld heizt die Nervosität am Aktienmarkt aktuell an.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die globale Schwäche der Aktienmärkte setzt sich am Montag auch in Asien fort. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 nach einer schwachen Woche zuletzt 0,6 Prozent. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab ebenfalls um 0,6 Prozent nach. In Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

DAX 14798,47 -1,64 XDAX 14781,17 -1,10 EuroSTOXX 50 4024,68 -1,61 Stoxx50 3823,09 -1,29 DJIA 33127,28 -0,86 S&P 500 4224,16 -1,26 NASDAQ 100 14560,88 -1,50

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,61 -0,30%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0577 -0,16 USD/Yen 149,9390 0,05 Euro/Yen 158,5910 -0,11

ROHÖL:

Brent 91,28 -0,88 USD WTI 87,02 -1,06 USD

