EQS-News: Aurubis AG: Aurubis gehört im EcoVadis-Ranking erneut zu den Top-1-Prozent seiner Branche

Aurubis gehört im EcoVadis-Ranking erneut zu den Top-1-Prozent seiner Branche Verbesserung der Platzierung um 5 auf 78 Punkte; damit gehört Aurubis zu den Top-1-Prozent in der vergleichbaren Industrie

CEO Harings: „Die Auszeichnung ist ein eindrucksvoller Beleg für unsere Anstrengungen in allen Aspekten der Nachhaltigkeit“

EcoVadis analysiert weltweit mehr als 100.000 Unternehmen auf Basis von 21 anerkannten Kriterien hinsichtlich Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten

Hamburg, 23. Oktober 2023 – Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen, hat seine Platzierung im CSR-Ranking (Corporate Social Responsibility) von EcoVadis weiter verbessert: Mit 78 von 100 Punkten im Bewertungskatalog hinsichtlich verantwortungsvoller Unternehmensführung gehört Aurubis zu den besten 1-Prozent der Unternehmen in der Nichteisenmetallindustrie weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte das Unternehmen seine Punktzahl im Ranking um 5 Punkte oder rund 7 Prozent. Aurubis steigerte sich insbesondere in der Bewertungskategorie „Nachhaltige Beschaffung“. Zudem trugen die umfassenden Copper Mark-Zertifizierungen der Aurubis-Standorte zu der höheren Punktzahl bei: Nach Pirdop (2021) sowie Hamburg und Lünen (2022) hat das belgische Werk in Olen als vierter Standort im Aurubis-Hüttennetzwerk im September 2023 das international anerkannte Gütesiegel für eine verantwortungsvolle Kupferproduktion erhalten. Zudem verbesserte sich Aurubis in der Kategorie Ethik. „Das hervorragende EcoVadis-Rating belegt unsere kontinuierlichen Anstrengungen, in allen Aspekten der Nachhaltigkeit besser zu werden. Das Bewertungshaus stufte Aurubis zudem erstmalig als ‚führend‘ hinsichtlich des Carbon Management Level ein. Dies verdeutlicht, unsere Nachhaltigkeitsstrategie trägt Früchte: Wir sind auf dem besten Weg, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren. Wir haben den Anspruch, auch auf diesem hohen Niveau weiter voranzugehen“, bekräftigt Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. Er betont: „Externe Ratings, wie das von EcoVadis, machen unsere Nachhaltigkeitsleistung transparent und messbar. Um zu dokumentieren, wie ernst wir es meinen, haben wir daher auch einen Teil unserer Finanzierungsinstrumente an die Entwicklung des EcoVadis-Ratings geknüpft.“ Dieses sehr gute Ergebnis unterstreicht Aurubis’ Nachhaltigkeitsansatz, der sich in vielfältigen Maßnahmen und Projekten widerspiegelt. Das Unternehmen bekennt sich zur Science-Based-Targets-Initiative und hat sich wissenschaftsbasierte, ambitionierte Ziele zur Senkung der CO 2 -Emissionen gesetzt. Verschiedene Projekte zur CO 2 -Reduzierung sind bereits initiiert, wie der testweise Einsatz von Wasserstoff in der Kupferproduktion und die damit verbundene Investition in neue Anodenöfen am Standort Hamburg: diese werden im Frühjahr 2024 errichtet und sind „H2-ready“. Zudem betreibt Aurubis die größte Photovoltaik-Anlage für die Eigennutzung in Südost-Europa am Standort in Pirdop (Bulgarien) und bezieht über 90 Prozent des extern erzeugten Stroms für den belgischen Standort in Olen aus erneuerbaren Energien. Die Maßnahmen führen in Summe dazu, dass der CO 2 -Fußabdruck der Aurubis-Kathoden mehr als 60 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt aller Kupferhütten liegt. Die ökologische, soziale und ethische Leistung – oder Nachhaltigkeit – ist heute ein wesentlicher Faktor für zukunftsfähige Unternehmen. EcoVadis bewertet diese nach Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechtskriterien, Ethik und nachhaltiger Beschaffung. Basis sind die international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Seit 2020 hat Aurubis sowohl ein Schuldscheindarlehen als auch Konsortialkredite mit Nachhaltigkeitsbezug im Gesamtvolumen von rund 670 Mio. € erfolgreich platziert, deren Konditionen an das EcoVadis-Rating gebunden sind, sowie große Teile seiner Forderungsverkäufe mit einem ESG-Link ausgestattet. Heute ist der größte Teil der Finanzierung des Aurubis-Konzerns an seine Nachhaltigkeitsperformance gebunden. EcoVadis hat seit seiner Gründung 2007 mehr als 100.000 Unternehmen weltweit bewertet und ist nach eigenen Angaben der größte und zuverlässigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen. Diese konzentrieren sich auf 21 Kriterien, die auf internationalen CSR-Standards wie den Global Compact Principles, den Konventionen der International Labour Organization (ILO), der Global Reporting Initiative (GRI) Standard, dem ISO 26000 Standard und den CERES-Prinzipien beruhen. Mehr Informationen unter www.ecovadis.com. Der vollständige Aurubis-Nachhaltigkeitsbericht 2023 mit weiteren Informationen ist unter www.aurubis.com/nachhaltigkeitsbericht verfügbar. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com

