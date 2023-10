EQS-News: Cinven gibt öffentliches Erwerbsangebot an SYNLAB-Aktionäre ab

EQS-News: Ephios Luxembourg S.à r.l. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

23. Oktober 2023



Cinven gibt öffentliches Erwerbsangebot an SYNLAB-Aktionäre ab Cinven bietet SYNLAB-Aktionären einen attraktiven Angebotspreis von 10,00 EUR je SYNLAB-Aktie in bar, der einem Aufschlag von circa 42 % auf den unbeeinflussten XETRA-Schlusskurs der SYNLAB-Aktie vom 10. März 2023 entspricht

Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 20. November 2023; keine weitere Annahmefrist vorgesehen

Cinven hat sich bereits durch direkt gehaltene Aktien, unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen und Rückbeteiligungsvereinbarungen rund 79 % des Grundkapitals und rund 80 % der Stimmrechte der SYNLAB AG gesichert

Das Erwerbsangebot unterliegt marktüblichen Bedingungen, insbesondere regulatorischen Freigaben Ephios Luxembourg S.à r.l. („Ephios“), eine Gesellschaft, die durch von Cinven verwaltete und/oder beratene Fonds kontrolliert wird, hat nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) heute die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Erwerbsangebot (das „Angebot“) an die Aktionäre der SYNLAB AG („SYNLAB”) veröffentlicht.



Ab heute und bis zum 20. November 2023 können SYNLAB-Aktionäre ihre Aktien gegen einen attraktiven Angebotspreis von 10,00 EUR je SYNLAB-Aktie in bar andienen. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von circa 42 % auf den XETRA-Schlusskurs der SYNLAB-Aktie am 10. März 2023, dem letzten Handelstag vor der Ad-hoc-Meldung von SYNLAB über eine unverbindliche Interessenbekundung durch Cinven. Der Aufschlag auf den XETRA-Schlusskurs am 28. September 2023, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots, entspricht circa 23 %.



SYNLAB-Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen, müssen sich an ihre depotführende Bank beziehungsweise ihr sonstiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei der ihre SYNLAB-Aktien verwahrt werden. Die Annahmefrist endet am 20. November 2023 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Eine weitere Annahmefrist wird es nicht geben.



Das Angebot unterliegt marktüblichen Bedingungen, insbesondere regulatorischen Freigaben. Es enthält keine Mindestannahmeschwelle. Die Finanzierung des Angebots ist gesichert und ist nicht von der Durchführung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags oder anderer Maßnahmen zwecks Zugriffs auf die Vermögenswerte oder den Cashflow von SYNLAB abhängig. Cinven beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit SYNLAB anzustreben oder abzuschließen.



Cinven besitzt bereits rund 43 % der Aktien an SYNLAB. Zusammen mit den Aktien, auf die sich die unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen und Rückbeteiligungsvereinbarungen beziehen, hat sich Cinven etwa 79 % des Grundkapitals und etwa 80 % aller Stimmrechte an SYNLAB gesichert.



Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen und Bedingungen. Die Angebotsunterlage ist auf Deutsch sowie als unverbindliche englische Übersetzung zusammen mit weiteren Informationen hinsichtlich des Angebots auf folgender Website verfügbar: https://www.ephios-offer.com/



Kopien der deutschen Angebotsunterlage und unverbindliche englische Übersetzungen können kostenlos bei der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, angefordert werden (Anforderung unter Angabe der vollständigen Postanschrift per Fax an +49 69 1520-5277 oder per E-Mail an Frankfurt.GCT.Operations@bnpparibas.com). -Ende- Medien-Kontakte Cinven

Alison Raymond

Tel.: +44 (0) 7826 856198

E-Mail: alison.raymond@cinven.com



Clare Bradshaw

Tel.: +44 (0) 7881 918967

E-Mail: clare.bradshaw@cinven.com



FTI Consulting

Lutz Golsch

Tel.: +49 (0) 173 651 77 10

E-Mail: lutz.golsch@fticonsulting.com



Über Cinven



Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Aufbau erstklassiger globaler und europäischer Unternehmen fokussiert. Cinven konzentriert sich auf sechs Branchen: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie London, Frankfurt, Guernsey, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York und Paris.



Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, ihren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.



Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited sowie Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited sind jeweils von der Guernsey Financial Services Commission lizenziert und reguliert. Cinven Limited, die Beratungsgesellschaft für die Managementgesellschaften der Cinven-Fonds und Verwalter des Eighth Cinven Fund, ist ein von der Financial Conduct Authority beaufsichtigtes Unternehmen.



In dieser Pressemitteilung bedeutet ‘Cinven’, je nach Kontext, jeweils einzeln oder gemeinsam, Ephios Luxembourg S.à r.l., Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP und ihre jeweiligen Associates (wie im Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten Unternehmen verwaltet oder beraten werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.cinven.com/ oder https://www.linkedin.com/company/cinven/.

Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der SYNLAB AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen.



Diese Bekanntmachung kann Aussagen über Cinven, mit Cinven gemeinsam handelnden Personen und/oder die SYNLAB AG und/oder ihre verbundenen Unternehmen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d.h. Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen, die typischerweise Wörter wie "streben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen zukunftsgerichtete Aussagen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Cinven und seinen gemeinsam handelnden Personen liegen. Cinven weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für das Eintreten solcher zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Cinven keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.



Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

