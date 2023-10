Faeser - Mehr Tempo bei Abschiebungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Ein entsprechendes Maßnahmenpaket soll noch in dieser Woche vom Kabinett beschlossen werden. "Ich werde unser umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen am Mittwoch ins Kabinett einbringen. Wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen", sagte Faeser der Zeitung "Rheinischen Post" (Montagausgabe) laut Vorabbericht. Dazu gehöre auch, Straftäter und Gefährder konsequenter und schneller auszuweisen und abzuschieben. "Dabei ist klar, dass wir zugleich weiter sehr intensiv über Abkommen mit den Herkunftsländern verhandeln werden, damit diese ihre Staatsangehörigen auch tatsächlich zurücknehmen." Die Maßnahmen seien notwendig, damit Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Terror gefunden haben, auch weiterhin gut versorgt werden können. So habe man allein 1,1 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Schutz geboten.

Die Zahl der Rückführungen liege in diesem Jahr bereits um 27 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, sagte Faeser dem Blatt. "Dennoch müssen wir Regelungen vorsehen, mit denen wir unser Recht konsequenter und schneller durchsetzen können." Das Papier sieht unter anderem vor, die Befugnisse von Behörden und Polizei bei der Durchsetzung von Rückführungen zu erweitern. Viele Detailänderungen zielen darauf ab, die sogenannten Mitwirkungsrechte der Asylbewerber im Asylverfahren zu stärken. Außerdem soll die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams verlängert werden.

