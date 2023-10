Grüne reagieren zurückhaltend auf Wagenknecht-Pläne

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat reserviert auf die Pläne der bisherigen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zur Gründung einer eigenen Partei reagiert. "Zur Partei- und Vereinsgründung gibt es noch sehr viele offene Fragen", sagte Nouripour am Montag in Berlin. "Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, wie die Verfasstheit sein wird und welche Kraft diese Partei entwickeln kann. Das entscheidet sich nicht in Talkshows, sondern bei Kärrnerarbeit vor Ort. Und die würde ich gerne noch sehen. Die steht noch aus."

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP habe viel hinbekommen, sagte Nouripour auf eine Frage nach der Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung und möglichen Chancen für eine neue Partei. "Und es ist richtig, dass wir in der Koalition vieles verbessern müssen." Allerdings helfe das "chronische Schlechtreden der Lage" weder dem Land noch der Gesellschaft. "Und daran werden wir uns nicht beteiligen."/hrz/DP/ngu