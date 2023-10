Nahost-Konflikt und hohe Anleiherenditen belasten den Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Belastet vom anhaltenden Nahost-Konflikt und weiter hohen Anleiherenditen hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Talfahrt am Montag fortgesetzt. Der Dax verlor am Nachmittag noch 0,59 Prozent auf 14.710 Punkte, nachdem er zeitweise bis auf 14.630 Punkte abgerutscht war. In der Vorwoche bereits war der Leitindex unter die viel beachtete Marke von 15.000 Punkten auf ein Siebenmonatstief gefallen und hatte letztlich mehr als zweieinhalb Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montagnachmittag um 1,19 Prozent auf 23.780 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach unten.

Die Anleger agieren vor allem wegen der Befürchtungen über eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas vorsichtig. Zudem bremsen die anhaltend hohen Renditen am US-Anleihemarkt die Kauflust.

Unter den Einzelwerten verloren die Anteile von Volkswagen 1,8 Prozent. Der Autokonzern hatte am Freitag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen veröffentlicht und das Gewinnziel für 2023 reduziert.

Pharmawerte präsentierten sich einmal mehr auffallend schwach. Sartorius kamen mit einem Abschlag von 4,8 Prozent am Dax-Ende erneut nicht auf die Beine. Merck KGaA rutschten um 3,9 Prozent ab.

Immobilien-Aktien machten die weiter hohen Zinsen zu schaffen. Im Dax büßten Vonovia 3,2 Prozent ein. Im MDax fielen LEG um 2,7 Prozent und im SDax sackten Aroundtown als schwächster Wert um 9,1 Prozent ab.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0605 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0591 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,91 Prozent auf 2,93 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,01 Prozent auf 122,73 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,4 Prozent auf 127,48 Zähler nach.