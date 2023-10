NVIDIA Corp. - Diese Unterstützung ist jetzt wichtig!

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anlegerinnen und Anleger nicht nur die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen herausarbeiten, sondern vor allem auch kritische Risikolevel bestimmen. Mit anderen Worten: Wo sollte, wo muss der Chart halten?! Ein Lehrbuchbeispiel in Sachen „strategischer Absicherung“ liefert derzeit die Nvidia-Aktie. Die dynamische Rally des letzten Jahres ist in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Unterhalb der jüngsten Korrekturtiefs bei 410/403/401 USD würde der beschriebene Dynamikverlust in eine harte Topbildung umschlagen (siehe Chart). Die Nackenlinie der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation wird durch das 23,6%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Herbst 2022 (409,55 USD) untermauert. Bei einem Bruch dieser Bastion wäre die obere Umkehr komplettiert – inklusive eines rechnerischen Abschlagspotenzials von rund 100 USD. D. h. dann würde auch die riesige Aufwärtskurslücke vom Mai bei 366,35/306,07 USD wieder in den Mittelpunkt rücken. In diesem Kursband befindet sich auch das alte Rekordhoch von 2021 (346,47 USD) bzw. verläuft auch die 200-Tages-Linie (akt. bei 343,12 USD).

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

