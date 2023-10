Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Söder/Große Koalition

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Söder/Große Koalition:

"Zum Start ins zurückliegende Wochenende hat CSU-Chef Markus Söder medienwirksam gezündelt: Der Bundeskanzler solle die Ampelkoalition sofort beenden und die Union als Juniorpartner in eine große Koalition holen. Wenig überraschend hat Olaf Scholz in den vergangenen 72 Stunden nichts dergleichen getan, so dass er zum Wochenstart weiter mit den Grünen und der FDP regiert und nicht mit CDU/CSU. Doch das Thema könnte in den nächsten Monaten wieder hochkochen. Wenn keine überraschende Trendumkehr gelingt, sind die Sozialdemokraten dabei, sich mit Blick auf die nächsten Wahlen zu marginalisieren, für die Liberalen geht es ums politische Überleben. In die Karten spielte eine solche Entwicklung vor allem den Kräften an den Rändern. Zumindest immer mehr Koalitionäre aus SPD und FDP könnten bald zunehmend lauter fragen, ob die Ampel-Konstellation im Hier und Jetzt die richtige ist. Dann wird wahrscheinlich ernsthaft über die von Söder so genannte "Koalition der nationalen Vernunft" gesprochen."/yyzz/DP/he