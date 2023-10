Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum fehlenden Geld für die Ukraine

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum fehlenden Geld für die Ukraine:

"Die Schuldenbremse wird wieder in ihren Verfassungsrang eingesetzt. So steht es im Ampel-Koalitionsvertrag, so will es der Bundesfinanzminister. Grundsätzlich ist das gegenüber den Jüngeren und nachfolgenden Generationen fair. Aber ist es auch fair gegenüber der Ukraine? Für uns ist es Geld, hinter dem selbstverständlich Arbeit steckt. Aber in der Ukraine bedeutet fehlendes Geld für Waffen, dass Städte und Dörfer zerstört werden und Menschen sterben. Aber die Deutschen sind kriegsmüde, heißt es immer wieder. Die Ukrainer sind es auf jeden Fall. Sie waren es von Anfang an, denn sie wollten diesen Krieg ja nicht. Sie sind des Sterbens müde. Bei uns ermüden die Anteilnahme und die Bereitschaft, Steuergelder zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist ja das Fünf-Milliarden-Defizit ein technisches Problem. Aber es ist nicht zufällig entstanden."/yyzz/DP/he