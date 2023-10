US-Präsident Biden spricht mit Verbündeten über Gaza-Krieg

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen Regierungschefs verbündeter Staaten über den Gaza-Krieg ausgetauscht und Israel erneut Unterstützung zugesichert. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens hätten ihre Unterstützung für Israel und sein Recht bekräftigt, sich "gegen Terrorismus zu verteidigen", teilte das Weiße Haus am Sonntag (Ortszeit) mit. Zugleich forderten sie "die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung", hieß es weiter.

Die Staats- und Regierungschefs begrüßten die ersten Lieferungen von humanitären Hilfsgütern, die am Wochenende den von Israel abgeriegelten Gazastreifen erreichten. Sie hätten zugesagt, die Koordinierung mit Partnern in der Region fortzusetzen, "um einen dauerhaften und sicheren Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen Hilfsleistungen zu gewährleisten", hieß es weiter. Ferner wollten sie die diplomatischen Bemühungen auch mit Partnern in der Region fortsetzen, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und auf eine politische Lösung und einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten hinzuarbeiten, hieß es./ln/DP/zb