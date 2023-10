Wagenknechts neue Partei soll schon 2024 zur Europawahl antreten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Sahra Wagenknecht will mit einem kleinen Team an Verbündeten zum Jahreswechsel 2024 eine eigene Partei gründen und dann Landesverbände aufbauen.

Die neue Partei soll bei der Europawahl im Juni antreten. Offen ist noch, ob sie auch an allen drei Landtagswahlen im September 2024 - in Sachsen, Thüringen und Brandenburg - teilnehmen wird. Experten trauen ihr zu, einen größeren Teil an Nicht- und Protestwählern auf sich zu vereinen. Im Osten werden bisher vor allem der AfD große Zuwächse vorausgesagt. Für die Linke könnte die neue Partei der Todesstoß sein.

"Unser Land ist in keiner guten Verfassung", heißt es im Gründungsmanifest des Vereins, der die Partei ins Leben rufen soll. "Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbei regiert. Ohne einen politischen Neuanfang stehe die Industrie und der Mittelstand auf dem Spiel. Deutschland drohe ein Wohlstandsverlust, sagte Wagenknecht am Montag in Berlin. Das Land müsse weg von einem blinden Öko-Kurs, der Mindestlohn deutlich angehoben werden.

Wagenknecht hat den Verein zusammen den Bundestagsabgeordneten Amira Mohamed Ali und Christian Leye sowie dem Unternehmer Ralph Suikat und dem ehemaligen Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, initiiert. Sie sind allesamt bereits aus der Linkspartei ausgetreten, wollen dieses Jahr aber noch in der Bundestagsfraktion bleiben, wenn diese dies zulässt. Alle betonten, mit dem Versuch gescheitert zu sein, den Kurs der Linken zu ändern. Der Schritt zum Austritt sei ihnen nicht leichtgefallen. Linken-Co-Chef Martin Schirdewan sagte den Sendern RTL/ntv, wer die Linke von innen zerstören wolle, habe in der Partei nichts mehr zu suchen.

Wagenknecht & Co riefen mehrfach zu Spenden auf, um die Parteigründung finanzieren zu können. Die Partei wolle langsam wachsen, keine Bühne für Karrieristen werden, so Leye. Laut Mohamed Ali haben viele Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren. In diese Lücke wolle die neue Partei stoßen.

"SO WIE ES DERZEIT LÄUFT, DARF ES NICHT WEITERGEHEN"

Die 54-jährige Wagenknecht kritisierte, die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP sei trotz zahlreicher Krisen in der Welt planlos, und Deutschland habe eine absurd schlechte öffentliche Infrastruktur. "So wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen." Nötig sei mehr Vernunft in der Politik. Zuwanderung könne eine Bereicherung sein, heißt es im Gründungsmanifest. "Das gilt aber nur, solange der Zuzug auf eine Größenordnung begrenzt bleibt, die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert, und sofern Integration aktiv gefördert wird und gelingt." Wagenknecht sagte, trotzdem wolle die neue Partei keine gemeinsame Sache mit der AfD machen.

In der Außenpolitik wird der Einsatz deutscher Soldaten in internationalen Kriegen abgelehnt, ebenso wie ihre Stationierung an der russischen Grenze oder im Südchinesischen Meer. Zum wieder aufgeflammten Nahost-Konflikt sagte Wagenknecht, selbstverständlich habe Israel nach den brutalen Angriffen der radikal-islamischen Hamas das Recht auf Verteidigung. Der Konflikt sei aber nicht militärisch im Gazastreifen zu lösen, sondern nur politisch mit zwei Staaten für Palästinenser und Israel, was die israelische Regierung aber nicht forciere. Den abgeriegelten Gazastreifen bezeichnete Wagenknecht als "Freiluftgefängnis".

