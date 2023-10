BVB ohne Stammkraft Brandt gegen Newcastle

NEWCASTLE (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im dritten Gruppenspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Newcastle United auf Nationalspieler Julian Brandt verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor dem Anpfiff mitteilte, fällt der zuletzt starke offensive Mittelfeldspieler wegen muskulärer Probleme aus, die er sich in der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen (1:0) bei einem Schlag auf die Wade zugezogen hatte. Für ihn rückt Neuzugang Marcel Sabitzer in die Startelf./bue/DP/he