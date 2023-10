Netanjahu: Alle Hamas-Mitglieder dem Tod geweiht

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Mitgliedern der islamistischen Hamas auch außerhalb Gazas gedroht. "Alle Hamas-Mitglieder sind todgeweiht - über der Erde, unter der Erde, in Gaza und außerhalb von Gaza", sagte Netanjahu am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Israel befinde sich mitten in einem "Kampf um seine Existenz". Tausende Terroristen seien seit dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober bereits getötet worden und dies sei "nur der Anfang".

Zu einer erwarteten Bodenoffensive im Gazastreifen sagte Netanjahu: "Wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor. Ich werde nicht sagen, wann, wie und wie viele." Er werde auch nicht auf die Bandbreite der Überlegungen eingehen, von denen die meisten der Öffentlichkeit nicht bekannt seien, sagte der Regierungschef. "Und so soll es auch sein. Das ist der Weg, damit wir das Leben unserer Soldaten schützen."

Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Abend, die israelische Luftwaffe greife zur Vorbereitung auf eine Bodenoffensive weiter Ziele im Gazastreifen an. Dabei sei am Mittwoch auch "Terrorinfrastruktur im Untergrund" getroffen worden. "Jeder Schlag verbessert unsere Situation für die nächsten Phasen", sagte Hagari. Unter dem dicht besiedelten Küstenstreifen verläuft ein weitreichendes Tunnelsystem./stz/DP/he