TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: Hynix, Q3-Zahlen 06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen 06:30 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen 06:30 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 9.15 h Pk) 07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen (16.00 h Call) 07:00 FIN: Kesko, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Telenet, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkoferenz, 10.45 h Pk) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, 9Monatszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk 12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 13:00 FRA: Axa, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 13:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 22:10 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Trumpf, Bilanz-Pk DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen DEU: Medigene, Q3-Zahlen CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen DNK: Novozymes, Q3-Zahlen FRA: Sodexo, Q3-Zahlen FRA: Atos, Q3-Zahlen ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Umsatz USA: Altria Group, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/23 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/23 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q3/23 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/23 (vorab) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/23 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zur Zulässigkeit der gesonderten Ausweisung von Flaschenpfand 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei umgebuchtem Flug 09:30 DEU: Pressegespräch Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur Konjunkturumfrage Herbst 2023 10:00 DEU: O2-Forum zu Digitalisierung in Deutschland, mit CEO Markus Haas und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, München 10:00 DEU: Präsentation der ersten Krypto-Briefmarke mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Vorständin Post & Paket Deutschland Nikola Hagleitner 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Wie digital ist der Handel?» 10:00 DEU: Pk Flughafenbetreiber Fraport und Dienstleister Sita zur Vorstellung eines Check-in-Automaten mit biometrischer Identitätsprüfung 15:00 DEU: Bundesfinanzminister Lindner, Pressekonferenz zum Ergebnis der Steuerschätzung CHN/USA: Chinesischer Außenminister Wang Yi bis Samstag zu Gesprächen in Washington BEL: EU-Gipfel, Brüssel (bis 27.0.23) HINWEIS AUT: Feiertag, Börse geschlossen

