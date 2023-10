18 Menschen bei Amoklauf in USA erschossen - Täter auf der Flucht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Daniel Trotta und Julia Harte

(Reuters) - In den USA hat eine Amokläufer in der Nacht zum Donnerstag 18 Menschen erschossen.

13 weitere seien verletzt worden, teilte die Gouverneurin des Ostküsten-Bundesstaates Maine, Janet Mills, mit. Auch Stunden nach der Tat war der Verdächtige noch auf der Flucht. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach dem 40-Jährigen, den die Polizei verdächtigt, in einer Bar und in einer Bowlinghalle der Stadt Lewiston das Feuer eröffnet zu haben. "Dies ist ein schwarzer Tag für Maine", sagte Mills.

Bei dem Verdächtigen soll es sich den Behörden zufolge um einen Waffenausbilder und Reservisten der US-Armee handeln. Er soll im Sommer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht gewesen sein. Die Polizei veröffentlichte auf Facebook Fotos, die an einem der Tatorte einen bärtigen Mann in einem braunen Kapuzenpullover und Jeans zeigen. Auf den Bildern hält er offenbar eine halbautomatische Waffe im Anschlag.

Laut Strafverfolgungsbehörden soll er kürzlich selbst seine psychischen Probleme geschildert haben. Er soll demnach auch mit einem Angriff auf einen Stützpunkt der Nationalgarde gedroht haben. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Richtigkeit dieser Angaben nicht verifizieren. Das US-Militär bestätigte, dass der Verdächtige als Unteroffizier und Spezialist für Erdölversorgung in der Armeereserve sei. Seit seiner Einberufung im Jahr 2002 habe er noch nie im einen Kampfeinsatz gehabt.

Am Mittwoch fielen laut der Polizei die ersten Schüsse kurz vor 19.00 Uhr Ortszeit. Die Bar und das Bowling-Center sind knapp sieben Kilometer voneinander entfernt. Zunächst war in Medienberichten auch von einem Angriff in einem Walmart-Logistikzentrum die Rede. Doch die Supermarktkette erklärte später gegenüber örtlichen Medien, in ihren Anlagen habe es keine Schießerei gegeben.

Inzwischen fanden Polizeibeamte ein weißes SUV, mit dem der Verdächtige auf der Flucht in die rund elf Kilometer von Lewiston entfernte Ortschaft Lisbon gefahren sein soll. In beiden Orten wurden die Menschen von den Behörden aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

In Lewiston leben rund 38.000 Menschen. Der Ort befindet sich etwa 56 Kilometer nördlich von Portland, der größten Stadt Maines. Der ländlich geprägte Bundesstaat liegt im äußersten Nordosten der USA an der Grenze zu Kanada.

US-Präsident Joe Biden bot nach Angaben des Präsidialamts den Behörden von Maine Unterstützung des Bundes an. Aus Regierungskreisen verlautete, Biden werde kontinuierlich über das Geschehen in Maine unterrichtet.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit zahlreichen Toten. Derartige Vorfälle heizen die Debatte um das amerikanische Waffenrecht an. Nach Angaben der Organisation Brady, die sich gegen Waffengewalt einsetzt, fehlen in Maine mehrere, andernorts übliche Waffenkontrollgesetze. Mit Blick auf den Angriff am Mittwoch sagte Brady-Präsidentin Kris Brown: "Eine Bowlinghalle. Eine Bar um die Ecke. Orte, die Amerikaner besuchen und an denen sie sich sicher fühlen sollten... das sind die Tatorte des Massenschussangriffs heute Abend in Maine".

(geschrieben von Elke Ahlswede und Philipp Krach redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)