BVB Aktie klettert um fast 3 Prozent – Erfolg in Champions-League

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA notiert am Donnerstagmorgen und damit wenige Stunden nach einem wichtigen Auswärtssieg in der UEFA-Champions-League fast drei Prozent im Plus. Der jüngste Erfolg nährt die Fantasien, dass der Club in der finanziell lukrativen Spielklasse in die KO-Phase einziehen könnte.

Achtelfinale in Königsklasse rückt wieder in Reichweite

Ein äußerst wichtiger 1:0-Auswärtssieg gegen Newcastle United in der „Königsklasse“ hat BVB-Aktionäre am Donnerstag bei den Anteilsscheinen von Borussia Dortmund zugreifen lassen. Durch den jüngsten Erfolg rückt der BVB in der Gruppe F auf Rang zwei, was einem Weiterkommen in die KO-Phase (Achtelfinale) entsprechen würde.

Für das Erreichen des Achtelfinals erhält jeder Club eine Prämie von 9,6 Millionen Euro. Als Startprämie (15,64 Millionen Euro), pro Sieg in der Gruppenphase (2,8 Millionen Euro) und Remis (0,93 Millionen Euro) kann sich die Prämienausschüttung an die Clubs sehen lassen.