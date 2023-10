DAX 40 Ausblick: EZB-Leitzins bei 4,5 Prozent – das ist nun wichtig

Nach zehn Zinserhöhungen in Serie hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum vorerst nicht angetastet. Nach einer Entscheidung des EZB-Rates bleibt der Leitzins bei 4,5 Prozent, wie der Währungshüter nach einer auswärtigen Sitzung in Athen (Griechenland) mitteilte.

EZB peilt mittelfristig weiterhin eine Teuerung von 2,0 Prozent an

„Auf Grundlage seiner aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass sich die EZB-Leitzinsen auf einem Niveau befinden, das – wenn es lange genug aufrechterhalten wird – einen erheblichen Beitrag zu diesem Ziel leisten wird“, hieß es von der EZB.

Seit Juli 2022 versucht sich die EZB mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die Teuerung zu stemmen. Mittelfristig strebt die Notenbank weiterhin eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an. Im September lag der Preisdruck per Jahresmonatsvergleich allerdings bei 4,3 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie eigentlich angepeilt. Im August lag die Inflation noch bei 5,2 Prozent.