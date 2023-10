EQS-News: ChargeOne kooperiert mit Bayerischem Fußball-Verband für den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Vereinsgeländen

Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

ChargeOne kooperiert mit Bayerischem Fußball-Verband für den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Vereinsgeländen



München, 26. Oktober – Die Elektromobilitätsexperten von ChargeOne gehen eine offizielle Partnerschaft mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ein, um die BFV-Mitgliedsvereine bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur auf dem Vereinsgelände zu unterstützen. Die Partnerschaft mit dem BFV soll dazu beitragen, die Akzeptanz von Elektromobilität in der Bevölkerung zu stärken und mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Mobilitätswende beizutragen. ChargeOne bündelt als Eigenmarke der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH seit 2021 die Elektromobilitätssparte des Münchner Traditionsunternehmens und greift damit auf über 120 Jahre Expertise in der Elektrotechnik zurück. Der BFV ist die Dachorganisation für mehr als 4.500 Fußballvereine in Bayern mit insgesamt über 1,6 Millionen Mitgliedern und der größte der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Ausstattung der zugehörigen Vereinsgebäude mit Ladeinfrastruktur bedeutet nicht nur eine Aufwertung der jeweiligen Anlage, sondern auch einen Mehrwert für e-mobile Spieler, Fans und Mitarbeitende. Vereine leisten Beitrag zur Mobilitätswende Die Mitgliedsvereine, die sich für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur entscheiden, profitieren in vielerlei Hinsicht von der Partnerschaft: Die Installation von E-Ladepunkten ist nicht nur eine Aufwertung für das Vereinsgelände, sondern trägt zudem zur Mobilitätswende und zur Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland bei. Dafür müssen in den nächsten Jahren noch eine Vielzahl von Ladepunkten im öffentlichen und halb-öffentlichen Raum entstehen. ChargeOne hat das große Potenzial in der Zusammenarbeit mit Vereinen erkannt, denn hier verbringen Menschen neben dem Zuhause und dem Beruf viel Zeit. Vereine bieten mit innovativen Ladelösungen einen großen Mehrwert für Mitglieder, Besucher und Fans, die ihr Fahrzeug während des Trainings oder Spiels laden können. Und auch die Mitarbeitenden profitieren von einem Ladeangebot. Ladepunkte sind außerdem eine Möglichkeit, um die vereinseigenen Klimaziele schneller zu erreichen. Maßgeschneiderte Komplettlösung aus einer Hand ChargeOne bietet den Mitgliedsvereinen eine Komplettlösung, individuell angepasst an die vereinseigenen Anforderungen. Mit dem Charging-as-a-Service-Modell (CaaS) der Münchner Elektroexperten können sich Vereine zurücklehnen. ChargeOne übernimmt alles aus einer Hand – von Beratung, Planung, Installation und Betrieb der Ladepunkte bis hin zu Wartung und Abrechnung. Als Charge Point Operator (CPO) stellt ChargeOne so den reibungslosen Betrieb der Ladestationen und die richtige Einstellung des Lastmanagements sicher. Ein dynamisches Lastmanagement sorgt dafür, dass mehrere Ladepunkte gleichzeitig genutzt werden können, ohne, dass die Stromversorgung des Gebäudes eingeschränkt wird. Vereine müssen dafür weder zusätzliches Personal noch Know-how einsetzen. ChargeOne e-mobilisiert „Haus des Fußballs“ Im Rahmen der Partnerschaft wird ChargeOne auch die BFV-Zentrale im Herzen von München fit für die Elektromobilität machen. In der Tiefgarage des „Haus des Fußballs“ im Münchner Stadtteil Maxvorstadt wird der Ladeinfrastrukturspezialist insgesamt 40 Ladepunkte installieren und betreiben. „Als Sportfan freut mich diese Partnerschaft gleich doppelt: Zum einen tragen wir weiterhin zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland bei und zum anderen unterstützen wir bayerische Vereine dabei, noch attraktiver für ihre Mitglieder zu werden,” freut sich Robert Klug, Geschäftsführer bei ChargeOne. Auch Andreas Schinko, Geschäftsführer der BFV Service GmbH sieht die Vorteile der Partnerschaft: „Unsere Vereine können in Zukunft von den Komplettlösungen und der E-Mobilitäts-Expertise von ChargeOne profitieren und so ohne großen Aufwand einen Beitrag zur Aufwertung ihres Vereinsgeländes leisten und selber nachhaltiger werden. Ein Gewinn für alle Beteiligten.”

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) ist der größte der insgesamt 21 DFB-Landesverbände und der größte im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) organisierte Sportfachverband. Im BFV sind über 4.500 Vereine mit insgesamt über 1,6 Millionen Mitgliedern organisiert. Zu den vielfältigen Aufgaben des BFV gehören: die Organisation des kompletten Amateurspielbetriebs in Bayern mit über 25.000 Mannschaften in allen Altersklassen und von der C-Klasse bis hinauf zur Regionalliga Bayern (13.000 Spiele an einem kompletten Spieltags-Wochenende), die professionelle Talentförderung, die Traineraus- und Fortbildung, die Schiedsrichterausbildung, die Schulung der ehrenamtlichen Funktionär*innen und Vereinsverantwortlichen für ihre vielfältigen sportlichen und gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die Interessensvertretung der bayerischen Fußballvereine im DFB und in der Öffentlichkeit, sowie die Weiterentwicklung der (technischen) Angebote für einen modernen Spielbetrieb für alle Altersklassen. Über die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist sie Teil der heinemann group SE und auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging-as-a-Service-Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z. B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2022 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 54 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de

