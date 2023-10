EQS-News: Energiespeicheranbieter INTILION erschließt den Markt in der Schweiz

EQS-News: INTILION Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiespeicheranbieter INTILION erschließt den Markt in der Schweiz Großspeicher INTILION | scalecube mit 3,0 MWh für Kundin des Schweizer Energieproduzenten Axpo in Frauenfeld in Betrieb genommen.

Anwendung für Primärregelleistung, Lastspitzenreduktion und Netzengpassmanagement.

Wachsender Markt für Energiespeicher in der Schweiz. Paderborn, 26. Oktober 2023. Der Energiespeicherexperte INTILION und Axpo, eine der größten Produzentinnen erneuerbarer Energien in der Schweiz, haben das erste gemeinsame Projekt erfolgreich abgeschlossen. In Frauenfeld im Kanton Thurgau wurde für den städtischen Versorger Thurplus der Großspeicher INTILION | scalecube mit einer Gesamtkapazität von etwa 3,0 MWh in Betrieb genommen. Der Batteriespeicher ist in einen Container von zwölf Metern Länge eingebaut.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG sagt: „Der wachsende Markt in der Schweiz ist für unsere Unternehmensentwicklung von großer Bedeutung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine führende Position für Energiespeicher in der DACH-Region einzunehmen. Mit Axpo als Hauptauftragnehmerin ist uns nun der Einstieg in der Schweiz erfolgreich gelungen. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich bereits in der Ausschreibung. Wir sind daher optimistisch, dass in unserer eingespielten Projektkonstellation in Zukunft weitere Aufträge auch mit größeren Kapazitäten folgen werden.“



„Unser Großbatteriespeicher leistet einen wichtigen Beitrag für die Energiewende und die Versorgungssicherheit der Stadt Frauenfeld. Mit wachsender Anzahl von dezentralen Stromerzeugungsanlagen, aber auch durch neue Lasten wie E-Mobilität und Wärmepumpen, werden Prognose und Netzregelung zunehmend anspruchsvoller. Batteriespeicher können Bedarfsschwankungen und Leistungsspitzen im Verteilnetz ausgleichen“, erklärt Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland.



Axpo unterhält in der Schweiz eine eigene Netzinfrastruktur. Sie versorgt mit ihren Netzen die gesamte Nordostschweiz, das Fürstentum Lichtenstein sowie weitere Teile der Schweiz – insgesamt über 3 Millionen Konsumenten. Mit ihrer Fachkompetenz aus dem Betrieb eigener Anlagen konzipiert sie als Energiedienstleister optimale Gesamtlösungen, u. a. Energiespeicherlösungen. „Batteriespeicher sind für die Umsetzung der Schweizer Energiestrategie ein zentrales Element. Sie sind flexibel einsetzbar, um Lastspitzen zu kappen und das Stromnetz zu stabilisieren“, sagt Michael Sack, Axpo Sales Manager.



Der Großspeicher ist ein wichtiger Baustein für die wachsende dezentrale Stromeinspeisung und ein stabiles Stromnetz in Frauenfeld. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien speisen mehr Solaranlagen unregelmäßig Strom ins Stromnetz ein. Damit ergeben sich neue Herausforderungen für die Steuerung des Stromnetzes. Der INTILION | scalecube wird daher für drei Anwendungsbereiche eingesetzt: Primär- und Sekundärregelleistung sowie Lastspitzenreduktion. Je nach Netzfrequenz und Stromeinspeisung bzw. Stromentnahme wird der Großspeicher geladen oder gibt Energie ans Stromnetz ab, um so die Stabilität des Netzes zu optimieren.



INTILION wird Thurplus im Rahmen der Fulfillment- und Serviceleistungen laufend unterstützen. Mit dem Cloud-basierten Datenmanagement erkennt INTILION zu jeder Zeit die Funktionsfähigkeit des Großspeichers und jedes einzelnen Moduls. Auf dieser Basis werden vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem steht eine Hotline zur Verfügung. Damit bietet INTILION eine durchdachte Kombination aus Serviceleistungen, spezifischer Software und intelligenten Energiespeicherlösungen.



Über die INTILION AG

Die INTILION AG ist eine Anbieterin von innovativen, hochgradig skalierbaren und integrierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION AG Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. Die INTILION AG hat ihren Hauptsitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



