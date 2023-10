EQS-News: GBC AG: FINAL CALL: Jetzt noch schnell zur 36. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 15. bis 16. November 2023 anmelden // Buchung von 1on1s bis einschließlich 31. Oktober 2023 möglich

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: FINAL CALL: Jetzt noch schnell zur 36. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 15. bis 16. November 2023 anmelden // Buchung von 1on1s bis einschließlich 31. Oktober 2023 möglich



26.10.2023 / 11:50 CET/CEST

Augsburg, 26.10.2023 Die MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz bietet allen teilnehmenden Investoren, Analysten und Pressevertretern eine exklusive Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen der präsentierenden Gesellschaften und Trends auf den Finanzmärkten zu informieren. Vorstände der über 60 referierenden Unternehmen werden Einblicke in Finanzstrategien, Investitionsmöglichkeiten und zukünftige Marktaussichten geben. Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Konferenz finden Sie unter www.mkk-konferenz.de. Datum: 15. und 16. November 2023

Uhrzeit: ab 08:30 Uhr

Ort: The Charles Hotel – Rocco Forte, Sophienstraße 28, 80333 München Programmauszug: Begrüßung durch Jörg Grunwald, Vorstand der GBC AG

Unternehmenspräsentationen von über 60 börsennotierten Gesellschaften

1on1-Gespräche/Roundtables mit den teilnehmenden Vorständen

Networking-Pausen inklusive Verpflegung

Rechts-Talk mit der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek zu aktuellen Finanzthemen

Afterwork-Veranstaltung am 15. November 2023 im JACOB (alte Börse München) Teilnehmer, die sich bereits für die 36. MKK registriert haben, können Sie HIER weitere Einzelgespräche anfragen (Buchung von 1on1s nur bis 31. Oktober 2023 möglich). Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der 36. MKK begrüßen zu dürfen. ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de + + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

-------------------------------------------------------------------------- 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902), aifinyo AG (ISIN: DE0005167902), alphazoo AG, Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30), Avemio AG (ISIN: DE000A2LQ1P6), BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981), Binect AG (ISIN: DE000A3H2135), Brüder Mannesmann AG (ISIN: DE0005275507), Calvert International AG (ISIN: DE000A2YN5X9), Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9), coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5), CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625), DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901), Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101), EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318), Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503), Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712), EQS Group AG (ISIN: DE0005494165), Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565), Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077), EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201), GIGLIO.COM S.P.A. (ISIN: IT0005453003), GORE German Office Real Estate AG (ISIN: DE000A0Z26C8), Health Italia S.p.A. (ISIN: IT0005221004), Heliad AG (ISIN: DE0001218063), HomeToGo (ISIN: LU2290523658), IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5), IDNTT SA (ISIN: CH1118852594), InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846), KATEK SE (ISIN: DE000A2TSQH7), Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504), Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft (ISIN: DE0007007007), MABEWO AG (ISIN: DE000A3C5554), Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806), Mexedia S.p.A.S.B. (ISIN: IT0005450819), MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183), NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109), Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34), Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11), Paedi Protect AG, PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5), PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1), pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777), PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850), ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770), sdm SE (ISIN: DE000A3CM708), Securize IT Solutions AG (ISIN: DE000A2TSS58), SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301), Softing AG (ISIN: DE0005178008), Solid World Group S.p.A. (ISIN: IT0005497893), SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919), STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008), stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4), Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606), ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241)

