EQS-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: SdK ruft Anleiheinhaber der SOWITEC group GmbH zur Interessensbündelung auf

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

26.10.2023 / 11:05 CET/CEST

SdK ruft Anleiheinhaber der SOWITEC group GmbH zur Interessensbündelung auf

Die SOWITEC group GmbH („SOWITEC“), Obergesellschaft der SOWITEC-Gruppe, nach eigenen Angaben einer der führenden Projektentwickler in den Bereichen Wind und Solar, hat am 25.10.2023 die Inhaber ihrer noch mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21 / WKN: A2NBZ2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen. Die Beschlussvorschläge werden in erster Linie die Prolongation der am 08.11.2023 fälligen Schuldverschreibung um drei Jahre sowie die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger beinhalten.

Die Liquiditätslage der Emittentin sei trotz eines positiven 1. Halbjahres 2023 mit einem Konzernumsatz von 12,8 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro) und einem Konzernperiodenergebnis von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) derzeit äußerst angespannt. Grund hierfür seien zum einen bestehende Unsicherheiten über die zeitnahe Zahlung von Kaufpreisteilen für Projekte in Deutschland und Mexiko von insgesamt 2,6 Mio. Euro, mit deren Zahlungseingang SOWITEC zu einem früheren Zeitpunkt geplant hatte. Zum anderen sei es aufgrund des derzeit ungewöhnlich niedrigen Strompreisniveaus in Brasilien zu Verzögerungen von Projektrealisierungen und Projektverhandlungen, was zu Verschiebungen von Umsatzerlösen von rund 12 Mio. Euro seit September 2023 führte, gekommen. Zusätzlich würden sich in Kolumbien seit Oktober 2023 Zahlungseingänge in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro verschieben, da sich dort Netzbetreiber der Netzausbau um etwa zwölf Monate verzögerte und somit die vertraglich gesicherten Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Daher sei die Emittentin aus heutiger Sicht nicht in der Lage, die Anleihe 2018/2023 zum Fälligkeitstermin zurückzuzahlen.

Die Mitteilung der Gesellschaft kommt aus Sicht der SdK überraschend und viel zu spät. Noch am 02.08.2023 hat die Gesellschaft über das wiedererstarkte Geschäft mit Umsatz- und Ertragswachstum berichtet und kein Wort über eine mögliche angespannte Liquiditätslage verloren.

Die SdK rät den betroffenen Anleiheinhabern daher, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können. Betroffenen Anlegern bietet die SdK an, sich unter www.sdk.org/sowitec -group für einen kostenlosen Newsletter zu registrieren, über den die SdK die Anleiheinhaber über die weiteren Entwicklungen informieren wird. Die SdK bietet allen betroffenen Anleiheinhabern ferner an, diese kostenlos auf kommenden Anleihegläubigerversammlungen und Gläubigerversammlungen zu vertreten.

Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung.

München, den 26.10.2023

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der SOWITEC group GmbH!

