Europäische Zentralbank berät in Athen über Zinspause

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) beraten an diesem Vormittag auf ihrer auswärtigen Sitzung in Athen über eine Zinspause.

Nach einem beispiellosen Stakkato von zehn Zinserhöhungen in Serie und mittlerweile rückläufigen Inflationszahlen signalisierten die Euro-Wächter zuletzt, nun vorerst die Füße stillzuhalten. Dabei haben sie auch die schwächelnde Konjunktur im Euroraum im Blick. Dazu kommt nun ein eskalierter Nahost-Konflikt. Volkswirte erwarten, dass die EZB den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, bei 4,00 Prozent belassen wird. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

Experten rechnen damit, dass sich die Debatte unter den Währungshütern nun darum drehen wird, wie lange die Zinsen hoch gehalten werden müssen. Eine Frage wird sein, ob die Europäische Zentralbank (EZB) nun in ihrem Ausblick die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen offen hält oder ob sie eher einen neutralen Ausblick geben soll und die Datenabhängigkeit jedweder Zinsentscheidung betont. Dies könnte nach dem Zinsbeschluss auf der Pressekonferenz am Nachmittag mit EEB-Präsidentin Christine Lagarde ein wichtiges Thema werden. Laut der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters rechnet eine Mehrheit der Volkswirte damit, dass die EZB den Einlagensatz bis zur Jahresmitte 2024 auf dem aktuellen Niveau halten wird. Am Finanzmarkt wird derzeit davon ausgegangen, dass die Euro-Notenbank bis Oktober 2024 bereits zwei Mal die Zinsen gesenkt hat.

Auf der Sitzung könnten die Euro-Wächter darüber hinaus über einen vorzeitigen Stopp des Anleihenkaufprogramms PEPP beraten. Mit dem "Pandemic Emergency Purchase Programme" (PEPP) wollten die Währungshüter die Finanzierungsbedingungen für Staaten, Unternehmen und Haushalte während der Corona-Pandemie günstig halten. Doch die Pandemie ist inzwischen abgeklungen - zudem sind Anleihenkäufe eher ein Instrument einer lockeren Geldpolitik und passen daher nicht zum aktuellen Kurs. Derzeit werden auslaufende Anleihen aus dem Programm noch vollumfänglich ersetzt. Diese PEPP-Reinvestitionen sollen noch bis mindestens Ende 2024 fortgesetzt werden. Lagarde hatte das Programm als eine "erste Verteidigungslinie" zur Sicherung einer effizienten Geldpolitik bezeichnet. Daher rechnen viele Experten damit, dass womöglich so schnell noch keine Änderung ansteht.